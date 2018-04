Kraj Vysočina

MalbaV podzimních dnech se můžete nechat inspirovat malbami Jana Svobody, které vystavuje Galerie Eva. Autorova první samostatná výstava se uskutečnila v roce 1982 a od té doby jich uspořádal již padesát šest. Vystavuje nejen doma, ale i v zahraničí, především v Rakousku. Výstava potrvá do 13. října, otevřeno denně od 11 do 17 hodin.Osmý ročník drakiády odstartuje v neděli ve 12 hodin na Fajtově kopci, kdy se zároveň uskuteční prezentace účastníků. Soutěžit se bude o nejlépe létajícího a nejhezčího draka ve třech kategoriích: rodiče s dětmi do 6 let, děti 7-11 let a mládež 12-15 let. Odpoledne bude zpestřeno vystoupením skupiny historického šermu Tas, country skupiny Stetson a Heidi Janků. Čeká na vás výstava motocyklů, jízda na ponících, mnoho další zábavy a hostů.