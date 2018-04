Kraj, odkud pochází Alexandr Veliký

Zdejší komplex mohylových hrobů ze 4. století před Kristem patří k evropským unikátům. Protože však byl objeven až v druhé polovině minulého století a turisticky zpřístupněn asi před deseti lety, zatím se o něm mezi zahraničními turisty ví jen málo.

Leží zde v bohatě vybavených - a zachovalých - hrobkách příslušníci makedonské dynastie. Nejdůležitější z těchto hrobek je hrobka krále Filipa II. Uvnitř byla nalezena zlatá truhla, zbraně a dobové nástroje. Našly se tu i podobizny Filipa Makedonského a v muzeu je vidět i rekonstrukce jeho tváře. Je zde i původní Filipovo brnění a zbroj. Nechybí ani vyobrazení dobyvatele Alexandra. Kromě Filipovy hrobky se ve Vergině zachoval také nepoškozený hrob jeho vnuka (a syna Alexandra Velikého) Alexandra IV.

Odtud pochází i pověstné slunce z Verginy, zlatý kruh se šestnácti paprsky, nalezený na relikviáři s ostatky makedonského vladaře. Symbol, který si dala k velké řecké nelibosti na svou státní vlajku sousední Makedonie (nebo jak důsledně říkají Řekové: bývalá jugoslávská republika Makedonie - FYROM). To je však úplně jiná historie.

Češi a severní Řecko

Severní Řecko - Chalkidiki a Olympská riviéra jsou jedny z nejvíce navštěvovaných míst českými turisty. Přijíždí sem zhruba polovina našinců mířících do Řecka. Většinou za koupáním a potápěním. Často ani o možnostech výletů nevědí.

Pamatuji si, že když jsem počátkem devadesátých let odjížděl na dovolenou na Chalkidiki, řekli mi v cestovní kanceláři, že oblast je na památky chudá a jediné, co zde je k vidění, pokud se nechci trmácet mnoho hodin do Atén, jsou středověké pravoslavné kláštery na hoře Athos. Nebyla to pravda, významné památky, které stojí za to navštívit, zde jsou - a navíc celkem dostupné.





Archeologické naleziště ve Vergině

Například Vergina je vzdálená jen asi 60 kilometrů od Soluně směrem na jihozápad. Severní Řecko navíc skrývá i několik dalších pěkných historicky atraktivních míst.

Oblast Chalkidiki a Olympu má oproti zbytku Řecka jednu výhodu: je ještě s trochou sebezapření dostupná autem nebo autobusem. Zdejší úspěšně se rozvíjející turistiku proto velmi poškodila válka v Jugoslávii v první polovině 90. let. Do té doby sem jezdili na dovolenou právě občané bývalé Jugoslávie: Slovinci, Chorvati i Srbové, ale i Maďaři a Rakušané, většinou auty nebo autobusy.

Po válce, kdy přibylo hranic a silnice v Chorvatsku, Srbsku a Makedonii přestaly být udržované, se cesta neúměrně protáhla. Zdejší cestovní ruch se poté začal specializovat na letecké zájezdy. Zde je však mnohem větší konkurence a oblast Chalkidiki a oblast severního Řecka tak přišly o svou největší výhodu.

Starověká Pella

Ještě blíže než do Verginy je ze Soluně do starověké Pelly. Byla hlavním městem Makedonie od začátku 4. století. Archeologové zde našli palác, ve kterém se narodili králové Filip II. a Alexandr Makedonský. V místním muzeu můžete vidět pěkné původní mozaiky a můžete se projít i zbytky starověkého města a jeho chrámů.



Zlatá skříňka z verginských hrobek

Pozůstatky Dionu

Třetí velkou antickou památkou oblasti jsou pozůstatky města Dion. Také zde žil makedonský král Filip II. a vyrážel odsud i jeho syn Alexandr Veliký. Celé město je velmi dobře zachované, je zde divadlo, lázně, stadion, ulice, dílny, zbytky chrámů. Ve starověkém divadle ze 4. století př. Kr. se hraje dodnes.

Dion leží na úpatí Olympu asi sto kilometrů jižně od Soluně nedaleko velkých turistických center Olympské riviéry. Název města je odvozen od jména vládce bohů Dia, který podle starověkých Řeků sídlil s ostatními bohy na vrcholcích zdejších hor. Olymp totiž není jednotlivá hora, ale pohoří s několika hlavními vrcholky. Ty nejvyšší měří téměř 3000 metrů nad mořem.

Olympská vyhlídka

Pokud vyrazíte na Olympskou riviéru, vyplatí se vám jistě naplánovat i výlet do nedalekých hor. Těsně nad mořem, několik kilometrů po strmých silničkách, jsou starobylé vesnice, které se dříve rozpadaly, protože lidé se z nich stěhovali na pobřeží za turistickým průmyslem. Dnes se však mění ve skanzeny staré balkánské architektury.

Ve většině domů jsou restaurace, prodejny suvenýrů, případně luxusní víkendové chaty. Takovou na poslední chvíli zachráněnou vesnicí je Panteleimonas ve výšce asi 500 nebo 600 metrů nad mořem. Z místních taveren je nádherná vyhlídka na jižní část Olympské riviéry, vzdálené vzdušnou čarou tak dva kilometry, a mohutnou romantickou zříceninu středověkého hradu Platamonas.

Pokud se vydáte na "opravdovou" výpravu do hor, musíte počítat s tím, že ve výši přes 2000 metrů je úplně jiné počasí než u moře a i v parném létě vás zde může zastihnout sněhová vánice. Je proto důležité se na cestu důkladně obléci a vzít s sebou zkušeného horolezce nebo raději místního průvodce.

Mnišská republika

Poslední velkou památkou, kterou není radno při návštěvě severního Řecka a obzvláště Chalkidiki propásnout, je Mnišská republika na hoře Athos. Leží na "třetím prstě" poloostrova Chalkidiki. Na srázech Svaté hory postavili mniši dvacet pravoslavných klášterů, některé z nich zde stojí už více než 1000 let. Obyvateli Mnišské republiky jsou pouze muži, kteří tráví svůj čas v modlitbách a rozjímání. Ženy se sem podívat nemohou.

MŮŽE SE HODIT V Řecku se platí eurem. Ceny potravin a spotřebního zboží jsou podobné nebo o málo nižší než v Německu nebo Rakousku. Vstupné a jízdné bývá však jen o něco dražší než v Česku. Kolik co stojí - najdete ZDE.

Navštívit Svatou horu - Agion Oros - mohou pouze muži na základě zvláštního povolení. Pro ostatní zájemce se pořádají výlety lodí kolem poloostrova. Některé kláštery jsou pak vidět přímo u moře, jiné jsou nalepeny jako vosí hnízda na nepřístupných skalách. Všechny jsou důkladně opevněné. Více o možnostech návštěvy Athosu - ZDE.

Výlety okolo Athosu jezdí z většiny letovisek na Chalkidiki. Pokud máte k dispozici automobil, je však asi nejlépe jet do města Ouranoupoli, což je zároveň poslední civilistům volně přístupné místo na poloostrově a hranice s mnišským státem. Odtud vyplouvají vyhlídkové lodi pravidelně až na samou špici poloostrova.