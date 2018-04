Kozodírky, Drštěkryje, Bobr. Kde že to bydlíte?

Jít do Pekla nemusí být za trest

Zdá se, že do Pekla mají Východočeši blízko, ať bydlí kdekoliv. Peklo je u Vamberka na Rychnovsku, do Pekla lze zabloudit i v okolí Nového Města nad Metují, své Peklo mají i Trutnováci, nachází se poblíž Mladých Buků. Na Jičínsku je zase Pekloves.

Vesměs jde o místa opředená tajemstvím. Královéhradecký kraj ale není výjimkou, údolí Peklo se rozprostírá v Máchově kraji na Liberecku, Pekelná vrata se otevírají v lese poblíž Boru u Skutče na Chrudimsku.

"Většinou jde o odlehlá místa či zapadlé hostince. Jen zřídkakdy je tak pojmenována nějaká ves. Podobně nazývají tajemná místa i Němci. Dochoval se třeba název hospody na kraji lesa, který v překladu zněl Buď bohu dík, poutníci tím chtěli poděkovat bohu, že les přešli ve zdraví," říká historik František Musil z Fakulty humanitních studií Univerzity Hradec Králové, který se zabývá mimo jiné i původem místních názvů.

Urousané vousy v Mokrovousech? Kdepak!

Zatímco při návštěvě odlehlých míst se člověku může tajit dech, v jiných obcích mohou mít návštěvníci problém, aby nezpůsobili trapas. Když Bedřich Moder jede na jednání a představí se jako starosta Mokrovous, ne vždy ho přijímají s kamennou tváří.

"Většinou sice udrží dekorum, ale někdy jim cukají koutky. Ti, co mě znají, nějakou tu vtipnou poznámku neodpustí. Myslím ale, že lidé z obce Mokropsy jsou na tom ještě hůř," směje se starosta.

Tvrzení, že muži z Mokrovous měli vousy urousané od piva, je prý pravdě vzdáleno na hony. "Na původ názvu naší obce jsem se ptal historika a ten mi poskytl pravděpodobnější verzi. Naše ves je obklopená rybníky a močály. Její název vznikl zkomolením slov mokro ve vsi," tvrdí Moder.

Hřibojedy, Máslojedy, Mrkvojedy, Kozojedy

Na posměšky si už zvykli i obyvatelé Kozojed. "Co se jen dcera naposlouchala poznámek o tom, že jíme kozy! A o tom, jak je tu dojíme," vzpomíná Alena Lemberková z Kozojed.

Stejnou zkušenost má i osmasedmdesátiletá Marie Šafková z Máslojed. "Lidé se nám nesmějí ve zlém, spíš nás pošťuchují. Kdysi mi říkávali, že se v naší obci máme dobře, jíme si jen máslo. Dnes už by to asi neříkali. Máslo na chlebu by jim bylo málo," míní důchodkyně. V případě Máslojed posměváčci nebyli daleko od pravdy. "Pan řídící nám kdysi ve škole říkával, že přes Máslojedy vedla stezka do Hradce Králové. Když tudy chodívali obchodníci, sedli si u hostince pod lípu a jedli chleba s máslem," říká Šafková.

S výkladem souhlasí i historik Musil: "Názvy typu Hřibojedy, Máslojedy či Kozojedy jsou prastaré, odkazují do raného středověku a zřejmě skutečně odrážely typické znaky stravy v těch místech."

Regionem s nejbujnější fantazií a smyslem pro humor je z tohoto pohledu Jičínsko. Kromě Kozojed tam jsou i Mrkvojedy, Hubojedy, Drštěkryje, Kozodírky či Spařence.