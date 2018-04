Nejdelší hřebenovkou českého vnitrozemí

Kozákovský hřbet, vytvářející předěl mezi Českým rájem a Krkonošským podhůřím, se táhne přímočaře ve směru SZ–JV od Malé Skály až téměř k Jičínu a je součástí geomorfologického celku Ještědsko-kozákovský hřbet. Jak název napovídá, toto minipohoří v severní části českého vnitrozemí vystupuje výrazně nad okolní terén, který místy převyšuje až o 400 m. Nejvyšší bod tvoří známá hora Kozákov (744 m).

V oblasti Kozákovského hřbetu se nachází řada pozoruhodných míst, která mohou posloužit jako tip na půldenní, nebo i celodenní výlet. Velkým turistickým zážitkem je však také non-stop přechod celého hřbetu z jednoho konce na druhý, který zatím do módy příliš nevešel. Vhodný je pro kolo, za delších letních dnů ho zvládnou i zdatní chodci.

Vzhůru na Kozákov

V Malé Skále o nadmořské výšce asi 270 m začíná nejen Kozákovský hřbet, ale také červeně značená magistrála, sledující v podstatě v celé délce rozvodní hřeben. Strmý výstup začíná hned za posledními domy malebného městečka. Chodník stoupá serpentinami v lese na plošinu hory Sokol (563 m), jejíž okraje zdobí četné pískovcové skalní útvary. Na detailní prohlídku všech bludišť a vyhlídek ovšem není čas.

Z malebné Besedice pod Sokolem je to kousek do vesnice Koberovy, kde začíná druhá etapa stoupání na Kozákov (744 m), nejvyšší bod hřebenovky. Z luk a pastvin okolo rozptýlené osady Hamštejn se otevírají první nádherné pohledy do dálek západních a jižních směrů. Obzoru nad již zdolaným Sokolem u Besedice vévodí typická silueta Ještědu.

Koberovy, Besedice, Sokol a Ještěd z Hamštejnského hřbetu Hřebenová magistrála u osady Vrchy

Charakter typické horské hřebenovky má úsek zvaný Hamštejnský hřbet, kde se na obě strany od úzké lesní cesty kloní strmé svahy. Asi tříkilometrový Hamštejnský hřbet vystřídá v sedle Vzdychánek dvoukilometrový táhlý výstup na Kozákov. Samotný plochý vrchol, kam vede silnice, krásami příliš neoplývá. V sousedství vyasfaltovaných ploch stojí moderně zrekonstruovaná Riegrova turistická chata, kiosek s občerstvením a šestiboká telekomunikační věž, sloužící potřebám armády. Na ní je ve výšce 24 metrů vyhlídková plošina.

Za příznivé dohlednosti je z Kozákova vidět údajně třetina Čech. Působivý pohled skýtá především horská hradba nedalekých Krkonoš.

Kozákovský hřbet a Malá Skála z Frýdštejna

Drahé kamení na Kozákově

Hora Kozákov, považovaná za jeden ze symbolů Českého ráje, je pozoruhodný kopec, kde lze strávit klidně i celý den. Je slepená ze tří různých horninových komplexů. Nejstarší prvohorní melafyry tvoří základ kozákovského masivu a jsou známé především z Votrubcova lomu na jihozápadním úbočí. V žílách a mandlích melafyrů se nacházejí proslulé drahokamové odrůdy křemene, např. achát, jaspis, chalcedon, ametyst, kašalong nebo záhněda. K vidění jsou v malém soukromém muzeu v osadě Kozákov.

Na západním svahu Kozákova vystupují křídové pískovce, v nichž vznikla kaňonovitá rokle Měsíční údolí a několik pseudokrasových jeskyní. Vrcholovou část Kozákova a jeho severní i východní svahy tvoří třetihorní čedičové lávy se sloupcovou odlučností a tzv. olivínovými koulemi, což jsou shluky olivínu, místy až drahokamové kvality. Nejznámějším nalezištěm je lom u vesnice Smrčí. Tyto čediče vznikly v době, kdy byl Kozákov regulérní sopkou s několika erupčními centry, z nichž jedno se nacházelo přímo na vrcholu a další u vesnic Prackov a Koberovy.

Vrchol Kozákova Kozákov od jihozápadu

Z Kozákova na Tábor

Za Kozákovem hřebenovka mírně, ale vytrvale klesá do nižších nadmořských výšek. Na kole je to mimořádně příjemný úsek vedoucí střídavě lesem a loukami s rozptýlenými horskými usedlostmi. Nejnižším místem je silniční rozcestí Zelený háj (496 m). Zde je Kozákovský hřbet velmi plochý a jakoby se ztrácí. Červená značka tu zároveň schází na čas do údolí.

Chcete-li zůstat věrni hřebenovce, musíte pokračovat po hlavní silnici a z ní pak odbočit polní cestou vpravo do Skuhrova, kde se s červenou magistrálou opět setkáte. Tento poměrně nezáživný úsek vystřídá za Skuhrovem znovu malebná krajinka s rozptýlenými vesničkami, samotami, kopečky a výhledy.

Mapou avizovaná Smetanova vyhlídka je zdevastovaná a za mnoho nestojí, mnohem lákavěji se jeví rozhledna na skokanském můstku u Lomnice nad Popelkou, která vykukuje přes údolí na druhé straně. K ní však vede poměrně dlouhá odbočka, takže raději pokračujte vstříc jiné rozhledně na dominantním kopci Tábor (678 m). Ten je druhý nejvyšší v Kozákovském hřbetu.

Na vrcholu Tábora, který je nejen výletním, ale i poutním místem, máte na kontě již 25 km. K posezení tu vybízí penzion, jehož součástí je výše zmíněná zděná rozhledna ověšená všemožnou telekomunikační technikou. Široký výhled z ní ruší další telekomunikační věž v těsném sousedství.

Výhled z hradu Kumburk směrem k Táboru

Kolem dvou hradních zřícenin

Poslední etapa putování po Kozákovském hřbetu je doslova ideální pro kolo, protože vede prakticky stále po asfaltových cestách, i když s minimálním provozem.

Dlouhý sjezd z Tábora přes vesnici Chlum končí v Ploužnici, kde překřížíte hlavní silnici a železniční trať. Pak následuje rovný hřebenový úsek přes Žďár u Kumburku k výletnímu hostinci Klepanda u křižovatky čtyř cest. Podle zeměpisců se právě zde Kozákovský hřbet stáčí na jih směrem ke zřícenině Bradlec, zatímco logicky pokračující rozvodní hřbet s červenou magistrálou přes Kumburk do Nové Paky je prý již součástí Krkonošského podhůří.

O tom, kterým směrem se z Klepandy vydáte, můžete porozmýšlet v hostinci, kde v sezoně i vaří. Oba hrady Kumburk i Bradlec za návštěvu určitě stojí.

Zpátky je nejlepší se po prohlídce jednoho z hradů vydat na nádraží do Staré Paky, kam schází zelená značka. Další možností je držet se červené magistrály až do Nové Paky. V cíli se kilometrová hodnota výletu bude v obou případech blížit čtyřicítce, což je slušné číslo jak pro cyklistu, tak pro chodce.