Kozákov je bájným nalezištěm polodrahokamů

10:39 , aktualizováno 10:39

Říkávalo se kdysi, že když na Kozákově pásl sedlák stádo koz a jedna se mu zatoulala a on pak vzal do ruky kámen, aby ji zahnal zpátky do stáda, že ten kámen měl větší cenu, než celá koza. To je dokladem toho, že tento táhlý vršek o výšce 744 metrů nad mořem na pokraji Českého ráje byl oním bájným nalezištěm polodrahokamů a českých granátů, o nichž hovořil svět. Dnes tu však najde polodrahokam jen trpělivý sběratel, který tluče kladívkem do kdejakého kamene.