Kovotour plus podvádí, tvrdí rekreanti

Zřejmě již desítky lidí, které se vydaly do Chorvatska, se musely spokojit s podmínkami, jež byly podstatně horší, než jaké si zaplatily.

Kancelář, jež měla podobné potíže již loni, obvinění odmítá.



"S Kovotourem plus jsem jel poprvé a naposledy," ujistil Jiří Oberherr, který si zajistil na první červencový týden pobyt v hotelovém komplexu Punta Veru Dela poblíž města Puly, avšak nakonec bydlel v soukromí pět kilometrů od moře. "Po dvacetihodinové cestě autem nám delegátka firmy sdělila, že chorvatský partner nezajistil ubytování. Navrhla tři možnosti. Vrátit se domů, vzít ubytování v pavilonu bez ledničky a se společnou koupelnou, anebo bydlet v soukromí," líčil Oberherr. "Vybrali jsme si to třetí. K moři jsme ale dojížděli, bydleli jsme ve městě u cesty a museli jsme stále dávat pozor na děti."



"Podobně dopadla řada dalších," tvrdil také Libor Madecki z Karviné, který místo apartmá pro čtyři osoby dostal jen dvoulůžkový pokoj s přistýlkou. "Všichni dovolenkáři by si měli na Kovotour plus dát pozor. Firma prodává zájezdy, které jsou v Chorvatsku zaplaceny částečně nebo vůbec," varoval Madecki.



Přestože zástupkyně ředitele Kovotouru plus Bohdana Reljičová tvrdila, že problémy s ubytováním nastaly jen v tomto případě, podobnou zkušenost udělali jejich klienti již v červnu. Manželé Žurkovi z Karviné dorazili v polovině června na místo dlouho předem zaplacené dovolené a zjistili, že nemají zajištěno vůbec nic.



"Z naší strany je vše v pořádku. Klienti se nemají čeho obávat. Jisté změny nastaly vinou chorvatské strany. Ti klienti, kteří byli poškozeni, dostali finanční kompenzaci," uvedla Reljičová, která vyloučila, že by firma měla v Chorvatsku dluhy. Naznačila, že se stává, že Chorvati prodají více míst, než ve skutečnosti mají.



Kancelář měla problémy již dříve.



Například loni na ni podala chorvatská firma Industrogradnja mezinárodní žalobu, protože marně vymáhala dluh sto padesát tisíc marek. Navíc doporučila ostatním kancelářím a hoteliérům, aby s Kovotourem plus nespolupracovali. "S touto cestovní kanceláří jsou stále nějaké problémy," uvedl předseda Asociace českých cestovních kanceláří Michal Šeba.