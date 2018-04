Kouzelné zimní bloudění Tiskými stěnami

Pozor na bludné koření

Tisá je svým pískovcovým městem známá po celém světě, před časem si právě tuto lokalitu vybrali například tvůrci fantasy pohádky Letopisy Narnie. Víte ale, že vstup do zdejších skal bez průvodce je možný teprve od roku 1818?

V 19. století do skalního labyrintu málokdo vstoupil mimo jiné kvůli dávné pověsti. Francouzský šlechtic Leduquin tu prý kdysi zakopal poklad, který mu hlídali zlí skřítkové a kdo se ho pokusil vykopat, tomu malí mužíčci nasypali do kapes bludné koření a nikdy už nenašel ze skal cestu zpět.





Dva okruhy

V současnosti Tiské stěny nabízejí příjemnou procházku pro všechny věkové kategorie a jsou rájem i pro horolezce. Můžete si tu vybrat ze dvou značených pěších okruhů. Během prohlídky Malých stěn poznáte osmnáct skalních útvarů, Velké stěny potom nabízí padesát šest nádherných skal.

Můžete zapojit fantazii a uvidíte útvary, které mají podobu zvířat či lidských obličejů. Díky svým tvarům získaly názvy jako Zpovědnice, Lesní brána, Sloní noha, Bradaviční kámen či Hřib.

Cestou mezi skalami vás čeká řada úchvatných výhledů.



Pískovcový hřib – symbol Tiských stěn

Do Tisé z Ústí nad Labem

Výlet začíná v Ústí nad Labem na autobusovém nádraží, odkud ze stanoviště číslo 6 vyráží v 8:10 spoj přímo do Tisé. Můžete se sem dopravit i autem - z Děčína i Ústí pojedete po silnici č. 13 na Libouchec a odtud už je to do cíle jen několik kilometrů.

Od autobusové zastávky v Tisé povede vaše cesta nejprve vlevo po silnici k pozdně baroknímu kostelíku svaté Anny z roku 1789, kde se dáte vpravo a kolem hřbitova budete mírně stoupat asi půl kilometru na místo, odkud můžete pokračovat hned několika směry.

Jednou z možností je jít po místním značení při patě skal. Tato cesta vás po kilometru dovede ke skalní průrvě široké přibližně 70 centimetrů. Vystoupáte tu po železných schodech na vrchol a napojíte se na červenou turistickou značku Velkých stěn, která vás zavede k turistické chatě.





Další možností je jít okruh Velkých stěn už od začátku po červené značce. Cesta prudce stoupá mezi skalami po tesaných schůdcích, za což vám bude odměnou řada krásných výhledů z náhorní plošiny na České středohoří a Bukovou horu. Vystoupáte až do výše 613 metrů a a opět skončíte stejně jako naučná stezka u turistické chaty.





Od rybníka v Ostrově přes obec Sněžník až do Jílového