Kouzelné město uprostřed republiky

Na náměstí najdete stopy i nejslavnějšího rodáka – Bedřicha Smetany. I dnes tu bydlí slavný umělec – sochař Olbram Zoubek. Jeho žena Marie v jejich domě provozuje Galerii de Lara.

Město nadchlo i bývalého prezidenta Václava Havla, a proto do Litomyšle pozval v roce 1994 sedm středoevropských prezidentů.





Klášterní zahrady

Je parné léto a kavárny na Smetanově náměstí zvou k posezení. Já však vystoupám do Klášterních zahrad. Děti dovádějí ve fontáně, kterou zdobí Zoubkovy sochy, zběsile pobíhají po anglicky zeleném trávníku a padají do jeho hebké náruče.

Ve zdejší kavárně, v těsné blízkosti dvou litomyšlských chrámů, chutná káva nejlépe. A místní to moc dobře vědí – každý den odpoledne je tu plno.

Je příjemné zastavit se také v altánu nad zahradou, odkud je krásný výhled na město.

Na seznamu UNESCO

Z klášterních zahrad je to jen kousek do nejnavštěvovanější litomyšlské památky – do zámeckého areálu, který je od roku 1999 zapsán na seznam kulturního dědictví UNESCO. Jde o ukázku "moravské renesance", vnější zdi a komíny jsou pokryté sgrafity. Na první pohled vypadají, že se jedno druhému podobá. Není to prý pravda, ani jeden motiv se na nich neopakuje.

Zámek nechal postavit v letech 1568–1581 Vratislav z Pernštejna a jeho návštěva stojí za to. Ať už se vydáte na prohlídku (turisté zde mohou navštívit třináct místností s nábytkem, zámeckou kaplí a ojedinělé barokní divadélko) nebo se jen chcete projít po zámecké zahradě, jež v létě kvete všemi barvami.





Smetanův rodný pivovar

Naproti zámku stojí bývalý pivovar. V přilehlém bytě za tlustými zámeckými zdmi s dobovými kousky nábytku se v roce 1824 narodil hudební skladatel Bedřich Smetana. Můžete si ho prohlédnout i dnes. Je to tak trochu blamáž. "Bohužel jen pár věcí je původních," říká průvodkyně.

Smetanův dům

Litomyšl je sice maloměsto, žije však čilým kulturním ruchem. V rockovém klubu Kotelna koncertují nejlepší české kapely. Letos v červnu město už popadesáté ožilo hudebním festivalem Smetanova Litomyšl. A program, který do města láká milovníky vážné hudby z celé republiky, byl opravdu nabitý.

Takové je město ležící téměř uprostřed České republiky.