Šrí Lanku objevuje stále více cestovatelů. Začínají tam jezdit i Češi

Tak trochu jiná Indie

Šrí Lanka je krásná a atraktivní, ale chybí jí ukřičenost a špína indických měst. Návštěvníky tady čeká příjemné klima, v koloniálních dobách vybudovaná infrastruktura, bohatá a pohnutá historie, skvělá kuchyně, čistý oceán s romantickými plážemi i věčně usměvaví domorodci.

Rozlohou je Šrí Lanka o nemnoho menší než Česká republika, ale žije tady více než dvojnásobek obyvatel. Jednotlivé části ostrova vykazují výrazné klimatické rozdíly. Rozsáhlé nížiny na pobřeží se zvedají až do 2 524 m vysoké hornatiny v centrální části ostrova. Původních deštných pralesů zde již mnoho nezbylo, nahradily je čajovníkové plantáže, které se rozkládají od hor až po nížiny.

Zveme vás na několik nejzajímavějších míst, která byste v této zemi neměli minout.

Pinnawala – sirotčinec a papír ze sloního trusu

V průvodcích se o tomto zařízení, které bylo založeno v roce 1975 pro pět osiřelých slůňat, píše jen v samých superlativech. Původní populace se rozrostla na více než sto kusů. Vidět tu tak můžeme slony všech generací od mláďat až po zasloužilé kmety. Vstupné je poměrně vysoké a za 2 500 rupií máme možnost vidět spíš než sirotčinec zoologickou zahradu úzce zaměřenou na chov jednoho živočišného druhu.

Stádo slonů prochází při cestě k řece úzkou uličkou mezi stánky.

V zadní části komplexu je velká otevřená plocha, kde se sloni pohybují zcela volně. Chovatelé vybízejí návštěvníky, aby se za úplatu nechali se slonem vyfotit. Je to pro ně velký byznys, který významně obohacuje jejich osobní rozpočty. Západní turisté většinou nemají páru o zdejších platových poměrech a platí nehorázně vysoké částky, které často několikanásobně převyšují výši vstupného.

Největšími atrakcemi sirotčince je bezpochyby krmení mláďat a koupání slonů v nedaleké řece Maha Oya. Na stáncích se ve větru pohupují trička, šátky, kalhoty, šaty a klobouky se sloními motivy a pod nimi stojí na zemi i na policích vyřezávané sošky slonů, Buddhů a dřevěných obřadních masek. Slon je tady středem pozornosti. Dokonce ani trus nezůstane ležet jen tak na zemi, ale ve zdejší dílně z něj vyrábějí papír. Výrobky z papíru z nezvyklého zdroje se staly významným vývozním artiklem a proslavily Pinnewalu a vlastně i Šrí Lanku po celém světě.

Adamova hora a posvátná šlépěj

Monumentální vrchol Adam’s Peak, který ční nad všechny okolní hřebeny, se nachází ve východní části hornatiny. S výškou 2 243 metrů je to sice až pátý nejvyšší vrchol ostrova, ale zároveň je tento kopec opředený mnoha legendami. Většina pověstí popisuje vznik a původ prapodivného otisku lidské nohy na vrcholu zvaného Srí Pada nebo také Posvátná šlépěj. Buddhisté tvrdí, že to je otisk nohy samotného Buddhy, který zde stanul na žádost místního boha Samana.

V horské krajině ční skalnatý posvátný vrchol Adam ́s Peak vysoko nad okolní krajinu a od prvního pohledu vzbuzuje respekt a úctu. Adam ́s Peak je považován za posvátnou horu všech čtyř hlavních náboženství ostrova – buddhismu, hinduismu, islámu a křesťanství.

Muslimové pak připisují otisk Adamovi, který poté, co byl vyhnán z ráje, prvně sestoupil právě sem a stál zde v pokání na jedné noze dobrých tisíc let, než mu byly odpuštěny všechny jeho hříchy. Hinduisté pak připisují otisk nohy samotnému Šivovi a konečně křesťanská verze původu šlépěje pochází od portugalských kolonistů, kteří tvrdí, že ho zde zanechal svatý Tomáš.

Šrí Lanka nebo Cejlon? Šrí Lanka je ostrovní stát v jihovýchodní Asii, který se nachází v blízkosti poloostrova Přední Indie na ostrově Cejlon .

. Většina z nás má tento ostrov v paměti díky cejlonskému čaji pod názvem Cejlon, který byl dlouho do roku 1972 oficiálním názvem ostrova.

Hlavním městem ostrova je Šrí Džajavardanapura Kotte , které se nachází na východním předměstí Colomba - což je hlavní ekonomické centrum země. Od roku 1982 zde sídlí parlament.

, které se nachází na východním předměstí Colomba - což je hlavní ekonomické centrum země. Od roku 1982 zde sídlí parlament. Ostrov byl od dávných dob znám pod různými jmény. Zeměpisci ze starého Řecka ho v mapách popisovali jako Taprobané. Arabové mu říkali Serendib. Když sem v roce 1505 připluli Portugalci, zanesli ho do map jako Ceilão a odtud pravděpodobně pochází nejen anglické označení Ceylon, ale i české Cejlon.



Většina poutníků i turistů zahajuje výstup po půlnoci kolem jedné nebo druhé hodiny ranní. Záleží na fyzické kondici, ale výstup s převýšením kolem 1 100 metrů po více než 6000 osvětlených schodech zabere 2,5 až 4 hodiny s tím, že po cestě je několik bufetů. Na vrcholu stojí klášter a spousta poutníků, kteří čekají na východ slunce a ranní modlitbu.

NP Uda Walawe

Národní park Uda Walawe patří k vůbec nejpopulárnějším národním parkům na Šrí Lance. Těží hlavně z výskytu početných stád slonů indických, snadné dostupnosti a dobrých služeb pro turisty. Kromě zmíněných slonů, jejichž počet zde přesahuje 600 kusů, zde můžeme spatřit buvoly, varany, vzácně makaky, hulmany nebo třeba levharty a krokodýly. Vodní nádrž je pak domovem bezpočtu vodních ptáků včetně pávů, marabua jávského nebo různých druhů brodivých ptáků.

Velrybí safari k Mirisse

Díky mořskému biologovi Charlesi Andersonovi, který v roce 1999 publikoval teorii o každoroční migraci plejtváků a vorvaňů z Bengálského zálivu kolem jižního pobřeží Šrí Lanky do Arabského moře a zpět, se Mirissa stala ideálním místem pro pozorování těchto ohromných savců.

Někdo by řekl, že jde o předraženou kratochvíli. Ceny za tří až pětihodinový výlet na lodi se pohybují většinou od šesti do osmi tisíc rupií na osobu, ale když nebudete spěchat a smlouvat, je možné snížit konečnou cenu klidně na 2500 rupií na osobu i se snídaní v ceně.

Vodní nádrž Uda Walawe Reservoir je domovem mnoha druhů vodních ptáků a poskytuje ideální životní podmínky pro zdejší populaci slonů a buvolů. Žraloci jsou velmi ceněnou komoditou a každé ráno probíhá na trhu dražba nalovených kusů.

Výletní lodě vyplouvají většinou kolem sedmé hodiny ranní a mezi šestou až půl sedmou začíná být v rybářském přístavu hodně rušno. Posádky se snaží prodat svůj noční a ranní úlovek, na zemi a v nízkých bednách se válí tuňáci, tresky, chobotnice a o kousek dál rozporcovaní rejnoci a velcí žraloci.

Jen co vstoupíme na palubu výletní lodi, nabízí nám námořníci prášky proti nevolnosti. Dnes jsou prý velké vlny, ale jinak dobrý den pro pozorování. Známe se a víme, že pět hodin na vlnách v pohodě přečkáme i bez léků. Vybíráme ideální místo na sezení a fotografování a vyplouváme. Po třech hodinách plavby v opravdu velkých vlnách, které znemožňovaly stát, natož fotografovat bez přidržování se sloupků, jsme konečně zahlédli hřbet plejtváka obrovského. Ploutev nám sice neukázal, ale i tak to stálo za to.

Plejtváci migrují každoročně z Bengálského zálivu kolem jižního pobřeží Šrí Lanky do Arabského moře. Nejlepší čas pro pozorování těchto ohromných savců je od prosince do ledna.

Další zajímavostí, kterou je možné navštívit, je želví záchranná stanice. Šrílanské pláže totiž patří k tradičním místům, kde mořské želvy kladou vajíčka. Lidé je sbírají a prodávají na trhu a tím přispívají k velkému úbytku těchto nádherných zvířat. Záchranné a chovné stanice tak vykupují vajíčka od místních a dávají jim vyšší výkupní cenu, než by dostali na trhu. Většinu odchovaných želv pouští do volné přírody podle zdravotního stavu ve věku šesti měsíců. Ne u všech jedinců je brzké vypuštění do oceánu možné, i tak ale platí pravidlo, že se o zdravou želvu starají maximálně šest let.

Znovu na Šrí Lanku? Určitě!

Šrí Lanka je opravdu kouzelná a pohodová, i když díky přílivu turistů se stává stále „profláknutější“ destinací. Kromě výše zmíněných zajímavých přírodních zajímavostí a krás můžeme navštívit např. všudypřítomné čajovníkové plantáže nebo hornaté okolí vesnice Ella. Tady se můžete vydat na nekonečné procházky a výlety mezi čajovníkovými plantážemi, vystoupat na Little Adam’s Peak nebo monumentální Ella Rock, nebo se zastavit u divokých kaskádových vodopádů Rawana Ella Falls.

Na většině turisticky atraktivních místech najdeme zaříkávače hadů, kteří dávají na odiv své kobry indické.

Na jižním pobřeží je možné u korálových útesů šnorchlovat a potápět se. Nedaleko Hikkaduwy si můžete prohlédnout důl a dílnu na zpracování jadeitu s následnou výrobou šperků.

Kromě přírodních krás je země bohatá i na unikátní historické památky a kláštery, zapsané na seznam světového dědictví UNESCO. Jedna dovolená na poznání ostrova, jeho přírodních krás, kultury, historie, zvyků a obyčejů rozhodně nestačí. I proto jsme pro vás připravili další díl o cestování po Šrí Lance, v němž vám představíme nejpozoruhodnější památky.