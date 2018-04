Kouřim, astronomický střed Evropy

může se hodit Jak se tam dostat Z Prahy je to autem asi 40 kilometrů, většinou se jede po okreskách. Vlakem je doprava komplikovanější, musí se přesedat - obvykle v Pečkách. O něco výhodnější je autobusová doprava, ale i tam je obvykle nutný přestup - jízdní řády najdete na http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/. Skanzen Otevřeno od úterý do pátku (ve dnech školního vyučování) od 9 - 13 hodin, o sobotách a nedělích a rovněž v týdnu od 26. – 30.12. od 10 do 16 hodin. Vstupné dospělí 40 Kč, v době Adventu a při mimořádných akcích 60 Kč; děti do 6 let, studenti, důchodci - 20/30 Kč. Mapy © Google