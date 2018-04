Koupel ve Vltavě? Jen pro odvážné!

"Přibližně před pěti lety se kvalita vody ve Vltavě výrazně zlepšila. I tak bych si koupel přímo v pražské aglomeraci a dál pod Prahou hodně rozmyslel," radí lidem Karel Forejt, vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří Povodí Vltavy.

Chemikálie ve Vltavě nejsou

Proč? V říční vodě se nacházejí různé bakterie. "Některé domy podél toku nemají pořádnou kanalizaci a do Vltavy pak ústí trativody. Sledujeme proto výskyt bakterií, které mohou signalizovat některé nákazy - tyfus, úplavici, žloutenku. Ale zdůrazňuji: mohou signalizovat! Ne že ve vodě jsou," opakuje důrazně Forejt, který nemá rád, když se některá rizika zbytečně zveličují.

"Je to jako se sinicemi. Ty tu byly vždycky, jenom teď se o nich mnohem víc hovoří," argumentuje vedoucí laboratoře. A přidává ještě další informaci: "Chemikálie už vltavskou vodu neznečišťují."

"Koupání ve Vltavě není potřeba nijak démonizovat. Každý musí zvážit, jestli se mu vyplatí osvěžit se a zasportovat si v řece, i když nedaleko může ústit septik," krčí rameny hygienik Matěj Čermák, který má na starosti sledování kvality vody v pražských přírodních koupalištích. "Vltava mezi ně ovšem nepatří," připomíná Čermák.

Karel Forejt z Povodí Vltavy lidi nabádá, aby se po koupeli v řece osprchovali. "A hlavně by se neměli potápět," zdůrazňuje vedoucí laboratoří. Podle Čermáka sprcha příliš nepomůže. "Nebezpečí hrozí spíš tím, že lidé vodu polknou. A ani si to nemusí uvědomit," vysvětluje pražský hygienik.





Smíchovská pláž

Řeka je příliš ledová

Přes všechna varování se v metropoli každoročně najde pár odvážlivců, kteří se ve Vltavě svlaží. Rozhodně jich nejsou tisíce a zřejmě ani stovky. Řeka je totiž příliš studená.

"Moc lidí se nekoupe, protože voda má jenom 16 stupňů. Zatím se našlo pouze několik odvážlivců. Ale loni, když přišla velká vedra, se koupaly desítky zájemců," popisuje stav na břehu Vltavy Hana Jurášková, mluvčí Žlutých lázní v Podolí.

Sprchy a bazén hned u vody

Však také Žluté lázně nejsou zřízeny jako plovárna, ale jako sluneční lázně. "Kdo by měl obavy, může si lehnout na lehátko a svlažit se ve sprše," nabízí alternativu Jurášková.

Také na Smíchovské pláži, která se rozprostírá přímo na vltavském břehu, koupel v řece úplně nedoporučují. Hlavním důvodem není kvalita vody, ale nástrahy, které na plavce pod vodou číhají - rozbité sklo, kusy železa, úlomky.

"Nikomu to ale nemůžeme zakazovat. Uprostřed pláže je molo s loďkami, kde vedou schůdky přímo do vody. Kdo to chce zkusit, může vstoupit," říká provozovatel pláže Vojtěch Hlaváček. Hned vedle vody jsou ovšem sprchy a také bazén o velikosti 15 krát 7 metrů.