Ledová řeka, Ďábelský bazén. Jaké je nejbláznivější koupání na světě

Takzvaný Ďábelský bazén se nachází přímo na hraně světoznámých Viktoriiných vodopádů v Africe. Voda se na pomezí Zambie a Zimbabwe řítí ze stometrové výšky, kousek od přepadu se přitom celkem v klidu koupou lidé...

Samozřejmě je nesmysl zkoušet to v období dešťů, to by byla sebevražda, nicméně v suché sezoně to je vyhledávaná výzva.

Řeka Aara ve švýcarském Bernu Viktoriiny vodopády, Zimbabwe

Kde ještě si lze ve světě bláznivě zaplavat? Čtěte 10 letních tipů na nevšední plavání v sobotním magazínu Víkend DNES

Podstatně blíž Česku si můžete dopřát v éře globálního oteplování planety jinou letní lahůdku – ledové osvěžení ve švýcarské řece Aare v Bernu. Z videa i z fotek vyzařuje letní pohoda, ovšem hupsnete do vody a nestačíte se divit – který šok je silnější?

Dravý proud, s jehož pomocí tu naplave kilometry i netrénovaný amatér, „teplota“ vody, která ubírá síly, nebo pitná čistota toku přímo pod švýcarským parlamentem?

Plavání centrem Bernu v ledovcové řece Aare přináší opravdu vydatné osvěžení, teplota vody zřídka vyšplhá aspoň ke 20 °C.