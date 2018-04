KOUPÁNÍ V ZIMNÍCH STŘEDISCÍCH

Nový pětadvacetimetrový bazém má tři plavecké dráhy, dětské brouzdaliště, tobogan, skluzavku, protiproud, vířivku, vodní hřib a občerstvení přímo u bazénu. Vstupné pro dospělé činí 45 korun na hodinu a čtvrt.Přímo na hranici v Bavorské Železné Rudě je lázeňský komplex, který láká na umělé vlnobití. Platit lze i v korunách - jednotlivé vstupné činí 240 korun, mládež od 6 do 14 let platí 120 korun, do 18 let 200 korun. Rodinná vstupenka činí 400 korun.Hotel Fanda v údolí mezi Hojsovou Stráží a Špičákem má menší vyhřívaný bazén. Platí se 40 korun na hodinu a půl, pro skupiny je cena 400 korun. Návštěvu je lepší dopředu ohlásit na tel. 0186/69 01 58.Čtyři venkovní bazény, z nichž jeden s vyhřívanou vodou je přístupný i v zimě, a čtyři vnitřní bazény nabízí komplex vybudovaný v Lamu asi 10 km od přechodu ve Svaté Kateřině. Vstupné je 10 DM pro dospělé a 5 DM pro děti, rodinná karta stojí 19 DM.Dvanáctimetrový krytý a vyhřívaný bazén je v penzionu Čertův mlýn ve Špičáku. Cena je 40 korun na hodinu, ve skupině 30 korun na hodinu.