Koupalištím počasí nepřeje

Jen voda do venkovních bazénů přišla město Zábřeh na sto tisíc korun. Denně jdou tisíce na elektřinu pohánějící filtry a chemickou úpravu, desítky tisíc unikají na tržbách. Obdobně jsou na tom i jinde.

"Voda má sedmnáct stupňů, vzduch dvanáct. To rozhodně není na koupání, jedině tak pro otužilce. Červen je z tohoto pohledu naprostý propadák," komentoval na začátku týdne měření Josef Futej z firmy provozující plavecký areál v Hranicích na Moravě.

Přitom voda v hranických bazénech cirkuluje přes filtry od 25. května. "Nemůžeme si dovolit vodu stále nečistit, protože by se postupně pokazila. Nová voda by nás potom přišla dráž než náklady na úpravu už napuštěné," vysvětlil Futej.

Loňské rekordní červnové návštěvy jsou jen zbožným přáním také na koupališti v Uničově, které je plné průzračné vody už od 19. května. "Loni v tuto dobu přicházelo o víkendech denně dva až tři tisíce lidí. O tom si teď můžeme nechat jenom zdát," vzpomíná Josef Valenta z Technických služeb Uničov, když hodnotí předpověď počasí do konce týdne.

Ze zamračené oblohy, ze které každou chvíli padá déšť, nemají radost ani provozovatelé areálu Na Benátkách v Šumperku. "Voda je připravena, kdyby se chtěl náhodou někdo přijít vykoupat. Počasí nás ale ničí," krčí rameny Josef Kalivoda z provozovatelské firmy Aquatoll.

Šéf zábřežského areálu Jaroslav Pavelka pořád věří ve zlepšení. "Když je skoro celý červen katastrofální, tak se to už musí o prázdninách zlepšit." Loni až do 22. června si Pavelka mnul spokojeně ruce. Potom však přišlo počasí, na které nerad vzpomíná. "Na výrazné zlepšení počasí jsme museli čekat až do 11. srpna. Takový propad tržeb jako loni bychom už nechtěli zažít," odhání chmury Pavelka.