Na Jindřichohradecku vyroste unikátní koupaliště ve tvaru ledviny

"Koupaliště se bude skládat jak z vodní plochy pro plavce, tak i pro neplavce. Bude tam brouzdaliště pro nejmenší s herními prvky, sluneční loukou a dalšími doplňky pro relaxaci," uvádí architekt projektu Milan Špulák.

Koupaliště na Jindřichohradecku Jindřichův Hradec

Akvapark a 25metrový plavecký bazén se šesti dráhami, malý bazén pro děti, 82metrový tobogan, divoká řeka Dačice

Plavecký a rekreační bazén s divokou řekou, masážními lavicemi a chrliči, 16 metrů dlouhá třídráhová skluzavka a 52 metrů dlouhý tobogan

"Vytvoříme biotop, který se bude skládat ze dvou částí. První bude koupací, druhá čisticí," upřesňuje obsah studie starosta Kardašovy Řečice Petr Nekut.

Filtrace bude fungovat na bázi kořenové čistírny. "Nebude tam chemicky upravovaná voda, všechno bude naprosto přírodní. Jediná technologie, která se bude používat, bude čerpadlo, které zajistí cirkulaci vody," prozrazuje systém čištění starosta.

Ve druhé nádrži bude vysazeno speciální rákosí se štěrkovým podložím, které naprosto přírodně odstraní všechny škodlivé látky. Nečistoty z hladiny odstraní mechanický filtr.

V budoucnu se tady budou konat i kulturní akce

V rámci jižních Čech je to unikátní řešení. Druhou výhodou tohoto systému je i to, že koupaliště nebude mít oficiálně statut bazénu, ale přírodní vodní plochy. To znamená, že nemusí splňovat různé hygienické normy ani jej nemusí hlídat plavčík.

V budoucnu je v areálu plánováno i hřiště na plážový volejbal, kuželky, občerstvení a na přilehlé louce i prostor pro různé kulturní akce jako například koncerty pod otevřeným nebem.

Celkové náklady odhaduje město na 10 až 12 milionů. V tomto roce by měl být vytvořen detailní projekt, poté chce Kardašova Řečice požádat o dotaci z Evropské unie. Pokud vše půjde podle plánu, nové koupaliště přivítá návštěvníky již za dva roky.