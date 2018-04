Koupaliště v Praze teď nejsou bezpečná

Podle posledních výsledků měření hygienické stanice překračují dráždivé sinice limit na Šeberáku, Lhotce, Motolském rybníku, Džbánu a přehradě Hostivař.

"Nejhorší je to na Šeberáku. Ale například na Džbánu je situace velmi podobná," varuje ředitel městské hygienické stanice Jaromír Sobota. "Koupání tam zakázáno není, ale důrazně tam varují rizikové skupiny," upozorňuje hygienik.

To se týká hlavně alergiků, astmatiků, dětí, těhotných žen a lidí se sníženou imunitou. Ani ostatním hygienici koupání v postižených vodách zvlášť nedoporučují. "Pokud tam někdo vleze, tak by se měl alespoň osprchovat," podotýká Sobota.

A jak se návštěvník dozví, že něco takového je vůbec potřeba? Provozovatel na to musí upozorňovat na viditelném místě. V opačném případě riskuje pokutu nebo ztrátu živnostenského oprávnění. Překročí-li množství sinic vyhláškou povolený limit, provozovatel musí zařízení zavřít.

KOUPÁNÍ S RIZIKEM

Šeberák, Džbán - nedoporučuje se koupání těhotným, dětem, lidem s oslabenou imunitou a alergikům

Lhotka, Motolský rybník - po koupání hygienik doporučuje osprchovat se

Hostivař - po koupání je nutná sprcha, alergikům hygienik koupání nedoporučuje vůbec

Provozovatelé koupališť mají pocit, že přehnaná opatrnost není na místě. "Koupeme se tu úplně normálně. Vždycky se akorát osprchujeme," řekla provozovatelka koupaliště Šeberák Helena Rampáčková. "V úterý tu zase měřili a vyšlo jim, že voda je stejná," dodala.

Tomáš Bergmann, provozovatel hostivařské přehrady, je dokonce toho názoru, že sinice už z vody vymizely. "Máme polovičku toho, co jsme měli začátkem července. V podstatě skoro nic," argumentoval Bergmann.

Jako náplast za přírodní nádrže v horkých dnech mohou posloužit venkovní bazény. Voda v nich je na tom o poznání lépe. Provozovatelé její kvalitu mohou ovlivnit přívodem čisté vody. "Situace kolem bazénů není špatná. Žádná zvláštní opatření jsme zatím nedělali," ubezpečuje Sobota.

KOUPÁNÍ V ŘECE

Obyvatelé metropole často jezdí do pískoven a koupališť za Prahou. Možnost dobrého koupání ale nabízejí i řeky.

V Praze se můžeme dostat do dvou řek - Vltavy a Berounky. Vltava je po loňských povodních opět poměrně čistá a mnoho zájemců o její vodu vyráží do dobře známých Žlutých lázní. Berounka loňským povodním také neunikla a na mnoha místech je to znát - smutnou připomínkou loňského roku jsou především zavřené restaurace, kde by se jinak mohli rekreanti občerstvovat mezi jednotlivými návštěvami vody.

Situace na Berounce

Berounka má i přes všeobecné problémy s vedrem a následným vysycháním všech říčních toků pozoruhodný dostatek vody. S výjimkou řevnického jezu navíc tato řeka nemá ani významné problémy s kvalitou vody.

Není problémem vstoupit do Berounky takřka kdekoliv, nejenom v Praze, ale i v přilehlých obcích. Všechna místa jsou dostupná z Prahy vlakem (trať ČD 171) i autobusy Pražské integrované dopravy a mnoha jiných dopravců.

Kde se koupat?

Pražský Radotín je první zastávkou na naší pomyslné cestě proti proudu Berounky. Zde je objekt Říčních lázní Radotín, které jsou mezi Pražany poměrně oblíbené, koneckonců je to jediná lokalita na Berounce ve městě, která je vhodná ke koupání. Po loňských povodních je zde jediné občerstvovací místo - stánek. Restaurace je zatím v rekonstrukci.

První obcí na Berounce za Prahou jsou Černošice. Zde je možno koupat se u jezu v městské části Mokropsy, zájemci určitě s povděkem přijmou blízká občerstvovací zařízení.

V Řevnicích je stejně jako v předchozí obci možno koupat se u jezu, nicméně v současné době zde není restaurace (ta je v rekonstrukci po povodních) ani kvalitní voda. Hygienik totiž koupání na Berounce v Řevnicích nedoporučuje. Přesto Berounku podle černošické starostky využívá k osvěžení mnoho místních lidí.

Dobřichovice jsou oblíbeným místem koupání chtivých lidí již dlouho. Podle slov Michala Pánka, dobřichovického starosty, mají velký zájem o koupel nejenom Dobřichovičtí, ale také lidé, kteří bydlí v místním kempu. Nejvděčnější dobřichovickou lokalitou na řece je opět jez.

Berounka má v současné slunečné době potenciál stát se nejoblíbenější řekou v okolí Prahy pro vodáky i pro plavce - Vltava je příliš "ohraná" a v ostatních tocích často není dostatek vody ke koupání ani ke sjíždění v lodích všech kategorií.

Koupání a rekreace na dolní Berounce Černošice

- nedaleko železniční zastávky Černošice-Mokropsy

- koupání na jezu v Černošicích-Mokropsech - V Černošicích-Mokropsech je pizzerie, steakhouse

- spojení vlakem z Hlavního nebo Smíchovského nádraží Řevnice

- koupání možné na místním jezu

- u vody není občerstvení (restaurace v rekonstrukci po povodních) - spojení vlakem z Hlavního a Smíchovského nádraží Dobřichovice

- koupání možné na jezu (2 m vody)

- u jezu restaurace se základním občerstvením (pivo, párky apod.)

- možnost ubytování v místním kempu

- spojení vlakem z Hlavního nebo Smíchovského nádraží Říční lázně Radotín

- pravidelné zábavy v pátek, sobotu i neděli (hlavně country)

- stánkové občerstvení (restaurace v rekonstrukci) pivo (Staropramen), limo, utopenci - pláž, lavičky, dětské hřiště, stáj s koňmi (po dohodě se lze projet)

- spojení ze Smíchovského nádraží linkou 244