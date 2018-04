Koupaliště v Ostravě se otevře veřejnosti

9:34 , aktualizováno 9:34

Koupaliště v Ostravě-Porubě, které je největší ve střední Evropě, bude v letošní sezóně při pěkném počasí otevřeno již tento pátek. Do umělé vodní nádrže, jejíž napuštění trvá déle než 14 dnů, musí být před uvedením do provozu dopraveno asi 90.000 kubíků pitné vody. Řekl to ředitel Sportovních a rekreačních zařízení města Ostravy Ivo Mocek. Doplnil, že napouštění je regulováno přísnými limity spotřeby vody. V případě, že by totiž potrubím proteklo větší množství vody, než dovolují normy, mohla by být ohrožena dodávka pitné vody pro část obyvatel Poruby.