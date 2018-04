Koupaliště neváhají a otvírají už teď

Přestože zatím nepanují tropická vedra, některá koupaliště v kraji už otevřela a mnohá další se k tomu chystají už tento víkend. Nebude se tak opakovat situace z loňska, kdy většina provozovatelů koupališť promeškala teplý květen a pak marně čekala na hezké počasí téměř další dva měsíce.Jako první v kraji otevřelo brány už začátkem května koupaliště s vyhřívanou vodou v Novém Jičíně. "Voda má dvaadvacet stupňů, takže je často teplejší než vzduch," řekl vedoucí bazénu Milan Dvořák z basketbalového oddílu, který je provozovatelem městského koupaliště.Obyvatelé i návštěvníci Nového Jičína budou mít od poloviny června možnost večerního koupání do dvaadvaceti hodin za sníženou cenu. "Celodenní vstupné je pro dospělé třicet korun, pro děti patnáct, v ceně je vstup na tobogán a dětské hřiště. Dospělí, kteří se přijdou koupat po sedmnácté hodině, zaplatí jen dvacet korun, děti polovinu," podotkl Dvořák.Možnost večerního koupání chtějí nabídnout i některá další koupaliště. Například v nově zrekonstruovaném koupališti v Příboře, které je v provozu od neděle, se mohou lidé koupat až do dvaadvaceti hodin už nyní. "V hlavní sezoně prodloužíme otvírací dobu až do půlnoci," slibuje provozovatel areálu Rudolf Korčák. Večerní koupání přitom nabízí návštěvníkům za jednotné vstupné v ceně deseti korun.Zájemci si mohou koupit i zvýhodněnou vstupenku na celou sezonu. Mnohá koupaliště chtějí přilákat návštěvníky upravenějším prostředím, širší nabídkou služeb, novými tobogány či sportovišti. Někteří majitelé či provozovatelé investovali do rekonstrukcí bazénů nebo čističek a slibují čistší vodu. Někde se mohou návštěvníci těšit na sportovní akce či zábavné programy. Ale například městské koupaliště v Ostravě-Hulvákách, kde se nájemci střídali až do loňského léta, letos zůstane uzavřeno."Porouchala se úpravna vody a její oprava bude stát mnoho milionů korun. Hledáme zájemce, který by chtěl koupaliště provozovat a byl by ochotný opravu zaplatit. Ale letos už se to asi nestihne a obávám se, že ani příští rok koupaliště neotevřeme," míní vedoucí odboru místního hospodářství ostravské městské části Mariánské Hory a Hulváky Milan Flisník. "Nechceme však, aby koupaliště, které fungovalo desítky let a má výhodnou polohu poblíž centra města, zaniklo," dodal.