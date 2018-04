Koupaliště bude letos asi zavřeno

"Zda bude roštínské koupaliště letos v provozu, to nevím, ale pochybuji o tom. My to ovlivnit nemůžeme, protože koupaliště nám už nepatří," uvedl starosta Roštína Radovan Man.

Za roštínský Sokol jedná vedení Sokolské župy hanácké v Kroměříži. "Měli jsme už dvě schůzky, ale výsledek zatím není," tvrdí starosta.

Starosta kroměřížské sokolské župy Oldřich Mohyla slíbil, že se pokusí problém vyřešit.

"Nebyli jsme včas upozorněni, že bazén potřebuje nový nátěr a nový filtr. Na to teď peníze nemáme," připustil Mohyla.

Sokol se pokusí sehnat provozovatele a požádat o finanční pomoc Českou obec sokolskou v Praze.