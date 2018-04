Slunečný víkend opět láká na koupaliště. Jaká je kvalita vody

V Praze je od počátku srpna zakázáno koupání na Šeberáku, kde plavcům kvůli množství sinic hrozí akutní poškození zdraví. Přemnožené sinice jsou i na Džbánu a v Hostivaři, lidé se tam ale koupání bát nemusí, citlivější jedinci by se však po něm měli osprchovat. Zcela bez obav si mohou Pražané zaplavat v motolském rybníku a v nádrži Divoká Šárka, v nichž hygienici označují vodu za nezávadnou.

Středočeští hygienici zakázali koupání v jezeře Hradišťko I. u Kolína, voda nevhodná ke koupání je podle nich i v Písníku Bakov nad Jizerou na Mladoboleslavsku. Osprchování doporučují po koupání v Podskalí na vodní nádrži Orlík, na pláži v lese u Komárovského rybníku na Mladoboleslavsku nebo v jezeře Ostrá na Nymbursku.

Koupání v pražské Hostivařské přehradě

Naproti tomu vodní plochy v Pardubickém kraji zůstávají většinou čisté. Lidé mohou klidně zamířit k přehradě Seč na Chrudimsku, čisté zůstávají i písníky u Mělic a Březhradu na Pardubicku, nádrž Březina na Svitavsku nebo přehrada Pastviny a rybník Dlouhý na Orlickoústecku. Mírně zhoršená voda je jen v rybnících Rosnička na Svitavsku, Hluboký na Pardubicku a v nádrži u Konopáče na Chrudimsku.

V sousedním Královéhradeckém kraji hygienici nedoporučují kvůli sinicím a chlorofylu koupání u autokempu u vodní nádrže Rozkoš na Náchodsku. Po koupání ve Stříbrném rybníce, Dolcích na Trutnovsku a v nádržích v Lanžově a Mladých Bucích - Sejfech by se lidé měli osprchovat.

V Libereckém kraji je voda nevhodná ke koupání v Chrastavě u Liberce a v Hořeních Pasekách pod Ještědem. Citliví jedinci, těhotné a děti by měli zvážit i koupání v Máchově jezeře a v Hamerském rybníku na Českolipsku. Mírně zhoršený je stav vody v koupalištích v Hodkovicích nad Mohelkou, Raspenavě, Hejnicích, Tanvaldu a také v liberecké přehradě.

O něco lepší situace je v Ústeckém kraji, kde se lze koupat ve většině koupališť. Po čtyřech týdnech se voda pročistila i v zatopeném dole ve Varvažově na Ústecku, kde dosud byla hůře průhledná. Zhoršená kvalita vody je tak nyní jen v jezeře Chmelař u Úštěka na Litoměřicku, kde nález chlorofylu překročil stanovený limit.

Podobné je to i v Karlovarském kraji, kde mají vodní plochy zhoršenou kvalitu vody jen místy. Koupání je tam ale možné, citliví lidé by se měli po plavání osprchovat čistou vodou. Týká se to nádrže Jesenice na Chebsku, koupaliště Rolava v Karlových Varech a v Jesenici - Dřenici.

V Plzeňském kraji je nevhodná voda podle posledních informací hygieniků pouze na koupališti Podhájí u Horšovského Týna na Domažlicku. Biotop Kotynka v Dobřanech a rybník Valcha na Klatovsku mají zhoršenou kvalitu vody.

Mírně se zlepšila voda v tábořišti Podolsko na jihočeské orlické nádrži, zákaz koupání tam sice už neplatí, přesto voda podle rozborů zůstává nevhodná ke koupání. To platí i pro pláž v Černé v Pošumaví u lipenské přehrady, kde se na hladině drží vodní květ.

Na Vysočině se lidé nesmí koupat v Pilské nádrži ve Žďáru nad Sázavou, v polenském Pekle, v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku a v Dalešické přehradě. Čistou vodu si z 20 prověřovaných koupališť udržela jen Trnávka na Pelhřimovsku a Šiklův mlýn.

Přehrada v Lipno nad Vltavou

Koupání na Moravě

Na jihu Moravy je zákaz v Olšovci v Jedovnicích na Blanensku. Některé další vodní plochy mají sice mírně zhoršenou kvalitu vody, podle hygieniků je tam ale malá pravděpodobnost zdravotních problémů. Po koupání je však vhodné se osprchovat. Navzdory dlouhotrvajícím vedrům je voda velmi čistá v Brněnské přehradě. Ve vodě je naprosto zanedbatelné množství sinic, z fytoplanktonu převládají neškodné rozsivky a skrytěnky.

Ve Zlínském kraji nově hygienici nedoporučují koupání ve slepém rameni řeky Moravy u Napajedel na Zlínsku, v tamním areálu Pahrbek je zvýšený výskyt sinic a chlorofylu.

Stříbrné jezero

Vyhledávaná přírodní jezera Poděbrady u Olomouce si také udržely čistou vodu a návštěvníci sem mohou podle hygieniků bez obav zamířit až do konce prázdnin.

Na severu Moravy by se lidé měli vyhnout kvůli sinicím pobytu v nádrži Baška na Frýdecko-Místecku a v rybníku Bohušov v Bohušově na Bruntálsku. Naopak v Hlučínském jezeře na Opavsku je voda opět čistá a stále kvalitní vodu je v jezerech Poděbrady u Olomouce.