Kostely v Písku skrývají překvapení: fresky, obrazy a záhadný uzel

Kromě otevřených bran píseckých kostelů na vás čeká ještě jedno překvapení. V Písku totiž nemají jen nejstarší kamenný most v Čechách, ale i nejstarší známou nástěnnou malbu upálení Mistra Jana Husa na světě. Pochází z druhé poloviny 16. století a společně s nedávno odkrytými renesančními freskami si ji od 17. dubna do 28. září prohlédnete v kostele sv. Václava.

Kuriozity píseckých kostelů

Dva ze tří otevřených kostelů objevíte přímo v centru města. Kostel Povýšení Svatého Kříže s krásným renesančním průčelím, který stojí na stejné straně Velkého náměstí jako hrad a radnice, má půdorys ve tvaru kříže a má opačnou orientaci než většina chrámů: Oltář totiž není umístěn na východní straně, ale na západní.

Průvodci tu na vás budou čekat od 17. dubna do 31. května vždy o víkendech, od 1. června do 31. srpna denně kromě pondělí, a to vždy od 10.30 do 17.00 hodin, v neděli pak od 12.00 do 17.00 hodin.

Kostel Narození Panny Marie je jednou z dominant města nad Otavou.

Kostel Narození Panny Marie byl založen současně s městem a hradem na jižní straně městského historického jádra. Více než 70 metrů vysoká jižní věž s cibulovou bání se stala symbolem města; při pohledu z přístupného barokního ochozu uvidíte Písek jako na dlani.

Neobyčejné jsou věžní hodiny, které sem byly přeneseny v roce 1860 ze zbořené věže píseckého hradu, hodiny na nich ukazuje velká ručička a minuty malá. Uvnitř kostela stojí za vidění gotické fresky, kopie gotické Písecké madony a nástropní freska, která zobrazuje město tak, jak vypadalo v roce 1742. Řadou legend je opředený obraz Písecké Madony na jednom z postranních oltářů.

Do interiérů chrámu se můžete podívat ve stejné době jako do kostela Povýšení sv. Kříže, a to vždy od 10.30 do 17.00 hodin.

Za Mistrem Janem ke svatému Václavovi

Kostel svatého Václava leží na Václavském předměstí na západní straně města, kousek od píseckého koupaliště. Byl postaven koncem 17. století na místě původního gotického kostelíku, zničeného za třicetileté války, dnešní podoba chrámu pochází z roku 1891.

Kamenný most v Písku je nejstarší památka svého druhu v Česku.

V interiéru si prohlédnete nedávno odkryté renesanční fresky v čele s nejstarší známou nástěnnou malbou upálení Mistra Jana Husa v Kostnici – události, od níž letos uplyne 600 let. Pozornost si zaslouží také záhadný ornament za oltářem, odkrytý ve stejné době jako freska Mistra Jana Husa. Tajemný symbol Šalamounova či Gordického uzlu vznikl ve čtyřicátých letech 16. století a stal se logem akce, která otevírá brány píseckých kostelů.

Kostel sv. Václava je otevřený podobně jako další dva chrámy, rozdílné jsou pouze hodiny: vypravit se sem můžete od 10.30 do 17.00 hodin, v sobotu je otevřeno pouze do 16.00 hodin.

Písecké hrátky s Pískem

Pohled do interiéru staré elektrárny, kterou najdete na nábřeží řeky Otavy, jen pár desítek kroků od kamenného mostu.

Plánujete výlet do Písku s dětmi, kdy kromě kostelů navštívíte třeba kulturní centrum Sladovna s multimediálními expozicemi plnými dětských ilustrací anebo historickou elektrárnu? Pak se sem rozhodně vydejte až po 15. květnu, kdy v Písku zahajují letní turistickou sezónu.

Z nábřeží Otavy uvidíte budovy bývalého píseckého hradu, kde nyní sídlí Prácheňské muzeum, a Sladovnu.

Právě v polovině května se totiž koná Cipískoviště a nábřeží řeky Otavy budou v následujících týdnech opět zdobit úžasné sochy z písku. Vernisáž obřích soch na téma Husité z písku znovu v Písku se koná v pátek 15. května, během víkendu akci doprovází výtvarné dílny ve Sladovně, závody dračích lodí, koncerty, výstavy a zábavné dětské programy.