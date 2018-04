Kostel v Maiersgrünu vstává z mrtvých

Jak se tam dostat:

Autem po hlavní silnici Mariánské Lázně – Cheb do Staré Vody a odtud po okresce na jihozápad až do obce Vysoká. Autobus jezdí do Staré Vody a do Kynžvartu. Co lze v okolí navštívit:

hřbitov – na maiersgrünský hřbitov se dostaneme zarostlou bahnitou stezkou z křižovatky před kostelem na severoseverozápad cca 300 metrů Dyleň (940 m n.m.) – nejvyšší hora této části Českého lesa, daleké rozhledy zvláště do Německa, věž není přístupná (po zelené značce) Střed Evropy – žulový hranol sloužící jako důležitý trigonometrický bod pro přesná měření pozemků z dob tereziánsko-josefského katastru, dříve s dalekým rozhledem, dnes oblíbené turistické místo německých i českých turistů (po neznačené cestě z Dyleně)

Kynžvart – nejvýznamnější empírový zámek v Česku s průvodcovskou službou a nad obcí zříceniny středověkého hraduNeualbenreuth (na německé straně hranic) – regionální muzeum Sudet Jak šel čas:

kolem roku 1300 – stavba středověké tvrze

1511 – přestavba na kostel

1946 – poslední mše

1968 – začátek plánovitého ničení

1992 – začátek obnovy