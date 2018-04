Kostel ukrýval poselství předků

Historickou událost prožil včera ráno strakonický starosta Pavel Vondrys. Jako první totiž otevřel skleněný tubus a rozbalil svazek tiskovin, jež v báni kostela svaté Markéty v roce 1873 zanechali strakoničtí měšťané. Poselství předků, které 127 let ukrývala kupole metrového průměru, zástupcům města a památkářům předali zaměstnanci firmy Promont, která v těchto dnech na kostele zpevňuje krov a pokládá novou krytinu. "Samozřejmě je to slavnostní okamžik, když se člověk dotýká historie svého města," řekl Vondrys. První balíček převázaný obyčejným provázkem obsahoval především dobové noviny a tištěné dokumenty. Zažloutlý smotek tvořil například novinový výtisk Pražského posla z roku 1873, přehled institucí, které tehdy ve Strakonicích působily, stejně jako text ústavy rakouského mocnářství. Skleněný tubus, který z obou stran uzavíraly korkové zátky a jednoduché pečetě, naopak ukrýval neporušený papírový arch s přehledem radních a městských úředníků a zprávu o poslední opravě kostela v minulém století. Třebaže kostelní báň leží v padesátimetrové výšce a je nepřetržitě vystavena vlivům počasí, po včerejší prohlídce bylo zřejmé, že schránka listiny dokonale uchránila před vlhkostí. "Měděná makovice a některé další části střechy byly vyrobeny velmi precizně. Třeba hrotnice, na niž je posazen dva a půl metru vysoký kovaný kříž, má nejvíce namáhané části obloženy ještě tvrdým dubovým dřevem. To je vidět málokde," tvrdí Milan Vacík z firmy Promont, který si mohl prohlédnout krovy už několika desítek českých kostelů. A co bude s nalezenými dokumenty? "Originály uložíme do okresního archivu a kopie vrátíme zpět do kupole," vysvětlila vedoucí referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu ve Strakonicích Pavla Kyšperská. Už do konce tohoto týdne pak ke kopiím listin z minulého století v kostelní kupoli přibudou písemnosti, které budou charakterizovat Strakonice roku 2000. "Některé dokumenty připraví církev. My chceme přidat současné bankovky a mince, zprávu o složení radnice, údaje o nynějším počtu obyvatel města i jejich životním stylu a fotografie," potvrzuje ředitelka Muzea středního Pootaví a členka městské rady Ivana Říhová.