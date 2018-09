Sixtinská kaple Alp. Malá švýcarská vesnice ukrývá poklad nedozírné hodnoty

- Kostel i muzejní expozice jsou otevřeny denně od deseti do sedmnácti hodin.

- Kombinované vstupné (kostel plus muzeum) činí pro dospělé pět CHF, pro mládež od dvanácti do osmnácti dva CHF.

- Po prohlídce kostela a muzea nezapomeňte ochutnat v hostinci Alte Post závitky Capuns, tradiční jídlo kantonu Graubünden. Říká se, že tady je umí nejlépe. Svědčí o tom i zlatá medaile, kterou opětovně letos v dubnu dostali v rámci hodnocení regionálních produktů.

- Nevynechejte ani propast Via Male vzdálenou jen několik kilometrů. Monumentální soutěska bývala nejobávanějším úsekem na historické obchodní stezce ViaSpluga, dnes je vyhledávaným turistickým cílem. Každodenně po mostech nad ní projíždí na devět tisíc automobilů, jejichž osádky se chtějí na vlastní oči přesvědčit o neskutečném přírodním díle. Nejen pohledem dolů, ale i zevnitř propasti, do níž se dostanete z parkoviště po 321 kamenných schodech.