Kosmonauti, hody a také zamykání kanálu

Výstava staré keramiky

Třídenní unikátní výstava keramiky Od pravěku po současnost začíná dnes v prostorách Obecního úřadu v Modré. Vystavuje se zde keramika stará více než čtyři tisíce let i mladší černá zakuřovaná keramika. Většinou se jedná o střepy, které jsou nějak spojeny s archeologickou lokalitou Modrá. Zajímavostí výstavy je zrekonstruovaná halštatská mísa, keramická nádoba ze starší doby železné. Výstava je otevřená do 28. října. - více

Premiéra ve Slováckém divadle

Text Julia Zeyera patří na českých scénách k poměrně častým titulům. Režisér Slováckého divadla Igor Stránský se však rozhodl inscenaci pojmout jinak, než je obvyklé. Narozdíl od tradičních nastudování hry Radúz a Mahulena nepoužil hudbu Josefa Suka, ale ke spolupráci přizval známého hudebníka a skladatele Jiřího Pavlicu. Představení však nemá být jen efektní exkurzí do úsvitu slovanských dějin. Hra obsahuje podle režiséra i poselství pro současné diváky. Do dávných pohanských rituálů vtáhnou diváky dvě premiérová představení, která se uskuteční v sobotu 27. a v neděli 28. října vždy o půl osmé. - více

Do Rožnova na hody

Stánky s vdolky, zabijačkou, gulášem, medovinou či svařeným vínem zaplní dnes a zítra náměstí v Rožnově pod Radhoštěm. Začíná tady tradiční hodový jarmark, k němuž už neodmyslitelně patří jízda historickým vlakem s parní lokomotivou, dechovka, dětská vystoupení, loutkové divadlo a soutěž - tentokrát o nejlepší vdolek. Historický vlak bude jezdit na trase Valašské Meziříčí-Rožnov oba dva dny do tří hodin odpoledne. Hodové speciality mohou návštěvníci Rožnova ochutnat v sobotu a v neděli i ve skanzenu, kde je nachystaný program v hospodě Na Posledním groši.

Jablkoň v Golemu

V sobotu večer vystoupí ve zlínském klubu Golem kapela Jablkoň. Muzikanti začali hrát před dvaceti lety klasický folk-rock, ale nebránili se také výletům do oblasti vážné hudby. Poslední desetiletí Jablkoň koncertoval převážně v zahraničí, kde si svojí tvorbou vytvořil širokou posluchačskou základnu. Do Čech se skupina vrátila až v roce 1998 se svým zatím posledním albem Písničky, které obsahuje klipový hit Bára miluje Káju. Současný koncertní program je namíchán z tradičních základů, do kterých je namíchána nová tvorba. S Jablkoněm občas vystupuje náš přední virtuoz Jaroslav Svěcený. Hudebníci mají také vedlejší aktivity, z nichž nejznámější je projekt Malá lesní Jablkoň. To tvoří ustřední duo Němec-Carvan z původní kapely. Poslední živý koncert tohoto měsíce začíná po 21. hodině.

Octárna má Dny otevřených dveří

V pátek a v sobotu si mohou zájemci prohlédnout zrekonstruovaný komplex historických budov, kroměřížskou Octárnu v Tovačovského ulici. Ta totiž pořádá Dny otevřených dveří v souvislosti s otevřením luxusního penzionu se 46 lůžky, který vznikl v budově bývalého františkánského kláštera. Hosté si však budou moci prohlédnout i další objekty, například zrekonstruovanou kapli Svatého kříže, nebo v areálu instalované lunety Maxe Švabinského. Dnes a v sobotu odpoledne se jim budou věnovat průvodci.

Svatohubertské oslavy v zoo Lešná

Na tuto sobotu připravila zlínská zoologická zahrada v Lešné tradiční Svatohubertské oslavy. Od 10 hodin se za účasti představitelů Řádu svatého Huberta a členů regionálních mysliveckých sdružení uskuteční ve farním kostele v nedaleké Štípě Svatohubertská mše. Další program se bude odehrávat v areálu zoologické zahrady. O půl dvanácté nastoupí a budou dekorováni koně a jezdci Hubertovy jízdy. Na trať se vydají zhruba v 11.45. Ve 13 hodin začne myslivecký program, například ukázka pasování mladých adeptů myslivosti, hudební pásmo přerovských trubačů či předvedení psů loveckých plemen. Děti se budou moci projet na ponících a zúčastnit se dětského honu na lišku. Vrcholem programu bude po půl čtvrté odpoledne dojezd jezdců Hubertovy jízdy spojený se soutěží v jízdě zručnosti. Po celý den budou v zámku a v Tyrolském domě vystaveny exponáty ze zámeckých sbírek, ke kterým normálně veřejnost nemá přístup. Návštěvníci budou moci zhlédnout výstavu starých loveckých zbraní, obrazů s mysliveckou tematikou a loveckých trofejí bývalých zámeckých pánů.

Astronauti na Slovácku

Američtí astronauti John Elmer Blaha a Andrew Eugene Cerman, jejichž rodiče se narodili v bývalém Československu, navštíví zítra Českou zbrojovku v Uherském Brodu. Doprovodí je i první československý kosmonaut Vladimír Remek. Navštíví také hvězdárnu v Uherském Brodě, která letos slaví čtyřicáté výročí své existence. Na hvězdárně jsou očekáváni po 17. hodině.

Sv. Kryšpín v muzeu

Svátek patrona ševců a koželuhů sv. Kryšpína oslaví zlínské obuvnické muzeum v neděli od 10 hodin pestrým programem. Začíná se besedou o botách pro ledového muže z Alp Ötziho. Od 11 hodin předvedou mistři tradiční výrobu papučí, krpců a faldovaček a až do 17 hodin budou následovat další zajímavé programy. Expozice bude otevřena po celý den od 10 do 17 hodin. Vstupné jednotné 10 Kč za osobu, děti do 15 let 5 Kč. Vstupné na terasu 10 Kč za osobu.

Zamykání Baťova kanálu

Slavnostní zamykání plavební sezony 2001 na Baťově kanálu se uskuteční v neděli od 13 hodin v areálu půjčovny motorových člunů a občerstvení "Na Rejdě" ve Spytihněvi. Program: 13.00 - zhodnocení plavební sezony 2001 na Baťově kanálu, 13.15 - symbolické zamykání plavební sezóny, 13.30 - křtění člunu "Kapitán Vlastimil Kohn", 13.45 - vyjížďka na lodích.