Rakouské Korutany: pláže u jezer, krásné horské túry i relax v lázních

Pešky přes tři vrcholy

Vyvezli jsme se menším autobusem do výšky 1 636 metrů k chatě Erlacherhütte a odtud se vydali jednou z nejkrásnějších oblastí Nockberge na šestihodinový výšlap přes tři vrcholy: Predigerstuhl (2 170 m), Pfannock (2 254 m) a Mallnock (2 226 m). Skončil po 17 km lesním sestupem pod krpatými modříny a pozdním obědem ve Falkerthausu, kde mají sádky se pstruhy a dalšími potočními rybami.

Náš horský vůdce se jmenoval Markus a znal snad všechny alpské kytky a byliny. Věděl, kde rostou vysokohorské orchideje, z čeho uvařit čaj, když dojdou síly, a proč jsou některé mechy na kamenech staré stovky let. Šli jsme po náročnější černé trase, která je součástí Alpsko-jadranské stezky.

Alpsko-jadranská stezka, která vede v délce 750 km přes Korutany, Slovinsko a Itálii, se těší velké oblibě turistů. Začíná na úbočí Grossglockneru, nejvyšší hory Rakouska, pak míří okolo nádherných vodopádů, řek a jezer přes hory a doly (překoná 52 tisíc výškových metrů) až do obce Muggia jižně od přístavního města Terst na jadranském pobřeží. Celá trasa je rozdělena na 43 etap, dlouhých asi 15-20 km, přičemž jednadvacet z nich protíná právě Korutany.

Korutanské Karlovy Vary

Young Rocket Camp Velkou pozornost věnují hoteliéři v Korutanech rodinám s dětmi a teenagery. V rámci letní prázdninové školy nabízejí sportovní program Young Rocket Camp. Zatímco rodiče si můžou naplánovat nějaký vlastní program, mladí zkoušejí spoustu nových věcí, např. kajak, kanoe, plachetnice, windsurfing, tenis, beachvolejbal, lukostřelbu, obří koloběžky… Na konci pobytu dostanou kluci a holky certifikáty, které jim pro příště umožní vypůjčit si surfy a malé plachetničky kdekoliv jinde. Více na: www.sportschule.at, www.feldamsee.at

Ležíme v dřevěné kádi uprostřed temné místnosti kousek od chléva, odkud se ozývá bučení krav a je cítit vůně sena. Uprostřed pohoří Nockberge, což v překladu znamená Knedlíkové hory, jinak též Gurktalské Alpy, se nacházejí uprostřed divoké přírody lázně, v nichž se udržuje středověká tradice horkých koupelí. Dědí se v rodině Aschbacherů z otce na syna už po mnoho generací. V korutanském Karlbadu, který nemá nic společného s našimi Karlovými Vary, se vracíme o 500 let zpátky do středověku.

Celé léto každý den po ránu stoupá z komínů Karlbadu kouř. To mladý Hans-Jörg Aschbacher v peci žhaví do ruda rozdrcené balvany, které prudká bystřina Karlbach, valící se těsně pod statkem, splavuje z hor. Jeho otec mezitím palcátem rozbíjí další kamenné bloky, bohaté na radon, železo, síru a radium. Že jsou to minerály s léčebnými účinky, poznali místní lidé už v polovině 17. století. A právě tehdy proslulo místo ve výšce 1 693 metrů nad mořem jako Bad v Karlbachu.

Statek, který byl přestavěn do své nynější podoby v roce 1893, se přejmenoval na Karlbad a ještě v polovině 60. let minulého století byl dostupný jen pěšky. Dnes kolem vede klikatá pětatřicetikilometrová panoramatická cesta Nockalmstraße, protínající národní park od úpatí Turracherhöhe z městečka Ebene Reichenau do Innerkremsu. Karlbad stojí na zastávce číslo osm.

Karlbad

Cyklovýlet kolem Bad Kleinkirchheimu

Mnohá střediska organizují výlety s průvodci, kteří učí turisty základům správné jízdy na kolech. My jsme takhle vyrazili s horským vůdcem na kolech ze Sv. Oswaldu přes kopečky kolem hory Priedröf k Brentlerhütte. Po cestě jsme trénovali, jak se bezpečně pohybovat na alpských krkolomných stezkách v terénu.

Kde dobře večeřet Na Millstättském jezeře můžete zažít romantickou večeři o samotě při svíčkách uprostřed klidné temné jezerní hladiny na voru, ke kterému vozí obsluha tichým motorovým člunem slavnostní menu o několika chodech.

www.millstaettersee.at

můžete zažít romantickou večeři o samotě při svíčkách uprostřed klidné temné jezerní hladiny na voru, ke kterému vozí obsluha tichým motorovým člunem slavnostní menu o několika chodech. www.millstaettersee.at Hoteliéři v St. Oswaldu nabízejí svým hostům v rámci polopenze Dinner-around možnost večeřet každý den v jiné ze sedmi místních restaurací. Vystřídáte tak třeba klasickou rakouskou kuchyni Gasthoffu Hinteregger se zvěřinou v hotelu Berghof, italská jídla ve Sportalmu s čerstvými rybami ve Falkerthausu či bio-steaky v Bauernhofu Kirchleitn.

www.doaswald.at

"Při jízdě do vrchu je nutné posunout těžiště dopředu, zatímco při sjezdu musíte za sedlo," vysvětloval zapáleně instruktor Wolfgang Krein. "Přes šutry a kořeny to chce odvahu, protože musíte mít trochu rychlost, nadlehčit se a tím nedovolit kolu, aby 'zakoplo' o překážku…"

Výlet jsme zakončili na pláži u jezera Brennsee. Protože do večera zbývalo ještě dost času, vyzkoušeli jsme si tu kajak, plachetnici i windsurfing.

Jindy jsem si půjčili elektrokola. Pozor, není to žádná babeta. Cyklista musí pořád šlapat. Ale do kopce mu pomáhá motor, takže se dá vyrazit na poměrně náročnou horskou cyklotúru a zdatně konkurovat nadupaným cyklistům, kterým obvykle něžné pohlaví nemá šanci stačit.

Nad kamenolomem u vesničky Staudach jsme vyšlapali do 1 500 metrů pod Aigner Berg a odtud po loukách mezi pastvinami a vysokohorskými salašemi dojeli k farmáři, který nám předvedl, jak se vyrábí alpský sýr z právě nadojeného mléka.

Minuli jsme domeček, u nějž kdosi postavil dřevěný velocipéd pro pohádkového lesního mužíka a tím se ocitli v bájném kraji pod masivem Mirnocku (2 110 m). Podle legendy tu kdysi řádil mirnocký obr. Protože ho odmítla sličná rybářova dcera z Feeldu, gigant vyrval z horského hřebene kus skály a vrhl ji k vesnici. Obrovský balvan však padl do vody a plochu jezera rozdělil na dvě části. Tak vzniklo Afritzersee a Brennsee, u nějž vyrostlo populární rodinné korutanské rekreační středisko Feld am See.

Na kole v Korutanech Kříž na vrcholu Predigerstuhl

Ossišské jezero z ptačí pespektivy

Vyjíždíme lanovkou na alpský masiv Gerlitzen, který se prudce zvedá téměř od břehu Ossiašského jezera. Kvůli holému vrcholu mu místní lidé z Annenheimu přezdívají Plešatá hora. V zimě je Gerlitzen vyhledávaným lyžařským střediskem, v létě díky mimořádně příznivé termice rájem vzduchoplavců.

Zatímco oblé hřbety zdolávají cyklisté na horských kolech a poutníci s nordickými hůlkami, pod vrcholem ve výšce 1 911 metrů trénují desítky lidí na hraně kopce, jak zvednout plachtu padáku a vydat se do údolí vzdušnou čarou. Jsou to žáci zdejší Grabnerovy školy létání, která nabízí i tandemové lety. Instruktor si mě zavěsí před sebe, společně se rozběhneme a za chvíli už z výšky pozorujeme mezistanici sedačky Kanzelhöhe s dráhou pro motokáry. Celých třicet minut se pak kocháme vzrušujícím zážitkem letu nad křišťálovou hladinou třetího největšího jezera v Korutanech.

Ossiašské jezero z ptačí perspektivy

Romantický Villach

Villach připomíná svou atmosférou italská středomořská města z období renesance. Do Itálie je odtud opravdu blízko, stejně jako do Slovinska. Trojmezí dominuje hora Dreiländereck (1 506 m), na jejíž vrchol jezdí sedačková lanovka. Každou druhou zářijovou neděli sem pěšky putují stovky Rakušanů, Slovinců a Italů na salašnickou veselici, kterou provázejí velké lidové kulinářské hody. Na severozápadě střeží oblast hora Verditz (1 900 m).

Lanovky tohoto malého lyžařského střediska fungují i v létě, atrakcí je jízda na motokárách dolů po sáňkařské dráze. Nejvyšším bodem Villašských Alp je hora Dobratsch (2 166 m). Zatímco kolem podlouhlého Ossišského jezera vede třicetikilometrová nenáročná cyklostezka, zvládnutelná za necelé dvě hodinky, alpská panoramatická cesta Villacher Alpe na horu Dobratsch je výlet pro náročné cyklisty. Dá se sem však vyrazit i autem a z mnoha vyhlídek s naučnými panely uvidíte půlku Korutan, do Itálie i na Julské Alpy ve Slovinsku. Za jasného počasí s dobrou viditelností je možné dohlédnout až na nejvyšší horu Rakouska Grossglockner (3 798 m n. m.).

Korutany, Villach Vrchol hory Dobratsch

Supermoderní lázně KärntenTherme

Denně tryská ze země u Villachu ze šesti vydatných pramenů 40 milionů litrů termální vody, bohaté na radon. Má 29,5 °C a příznivě působí na pohybový aparát, krevní oběh a dýchací cesty. Také snižuje bolestivost a tlumí záněty, což objevili už staří Keltové a po nich Římané, kteří 15. rok př. n. l. zdejší území dobyli a vyhnali Kelty z domovů i z teplé vody.

Od loňska jsou tradiční lázně Warmbad u Villachu místem, které představuje vývěsní štít moderního lázeňství. Hory, skalní stěny, jeskyně, rokle, ledovcové pukliny a krasové rozsedliny, které tvoří alpskou přírodu Korutan, se odrážejí ve futuristickém projektu rekonstrukce starých termálních lázní KärntenTherme pod masivem Dobratsch.

Termální lázně KärntenTherme pod masivem Dobratsch, lázně kopírují alpskou krajinu.

Nové lázně nabízejí svým hostům nespočet atrakcí ve čtyřech patrech na 11 000 m² plochy, což je o třetinu více než měly lázně původní. Koncept je postaven na třech základních prožitcích, charakterizovaných jako FIT, FUN a SPA. Skleněné stěny a otevřené, navzájem se křižující prostory dovolují vstoupit dennímu světlu přímo do bazénů akvaparku, z jehož prosklených amfiteátrů jsou vidět úchvatná panoramata okolních hor.