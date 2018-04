Koruna sochy Svobody se otevírá poprvé od 11. září. Prohlédněte si unikátní schodiště

"Čtvrtého července věnujeme Americe speciální dárek," oznámil již na jaře záměr znovu otevřít korunu sochy Svobody ministr vnitra Ken Salazar. Ta byla od teroristických útoků uzavřena zejména kvůli bezpečnosti. V roce 2004 se po necelých třech letech socha částečně otevřela, ale jen podstavec a nižší vyhlídková terasa v 10. patře.

Po určitých bezpečnostních opatřeních a poté, co schodiště vedoucí do koruny sochy Svobody byla opatřena zábradlím, se nyní úřady rozhodly vyhlídkovou věž ve 22. patře pro veřejnost opět otevřít. Návštěvníci si znovu budou moci vychutnat výhled na New York a část New Jersey z některého z 25 okének koruny ve výšce 80,77 metru. Jen dvojice 110patrových budov Světového obchodního centra se už nebude tyčit na obzoru Manhattanu.

Mnozí politici usilovali o znovuotevření koruny sochy už řadu let. "Rozhodnutí korunu zavřít považuju za částečné vítězství teroristů," prohlašoval například demokrat Anthony Weiner, který se pokoušel v roce 2005 kandidovat na starostu New Yorku. Zároveň vyzval prezidenta Baracka Obamu, aby byl tuto sobotu mezi prvními hosty sochy Svobody.

Schodiště na vyhlídkovou věž do koruny

Třicet šťastlivců za hodinu

Správa ostrova Svobody (Liberty Island), kde socha Svobody stojí, se znovuotevřením koruny sochy dlouho nesouhlasila. Argumentovala tím, že schodiště ve tvaru dvojité spirály by v případě nouze bránilo evakuaci, že neodpovídá moderním bezpečnostním a protipožárním standardům. Turisté prý také často na schodišti trpěli vyčerpáním z vedra, dýchacími potížemi, záchvaty paniky, klaustrofobií i obavou z výšek.

Mluvčí správy ostrova minulý rok upozornil, že autor sochy, francouzský sochař Frédéric Auguste Bartholdi, prý nikdy nepočítal s návštěvami turistů v koruně sochy.

"Nemůžeme eliminovat všechna rizika výstupu do koruny, ale podnikli jsme všechny kroky, aby to bylo bezpečnější," vysvětlil ministr vnitra Salazar.

Jedním z hlavních opatření bude nyní i detailní monitorování počtu návštěvníků. Za hodinu se jich na vyhlídkové věži vystřídá 30, vždy ve skupince po 10. V následujících dvou letech by se tak mělo z korunky rozhlédnout zhruba 50 tisíc lidí. Vstupenky je nutné rezervovat se značným předstihem na statueofliberty.org nebo statueoflibertytickets.com - na druhé z adres si můžete objednat i lístek na loď.

Po dvou letech se pak má socha kvůli plánované komplexní rekonstrukci znovu uzavřít s tím, že v provozu zůstane aspoň muzeum v podstavci. Jak dlouho bude nová rekonstrukce trvat, zatím není známo, ale po složitých úpravách a instalaci dalších bezpečnostních prvků bude po dalším znovuotevření sochy Svobody korunku schopno navštívit až 100 tisíc turistů ročně.

Nejméně 25 milionů dolarů věnuje americká vláda také na rekonstrukci některých budov na sousedním Ellis Islandu, historickém imigračním centru newyorského přístavu. Zatím se ale nepočítá se zpřístupněním části ostrova, kde stojí chátrající nemocnice, márnice a oddělení pro infekční nemoci.

Podle amerického ministerstva vnitra může vystopovat nějaké vazby na Ellis Island až 40 procent Američanů.