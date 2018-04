Korsičané se obávají dravých projektantů

V krátké době se může Korsika stát čímsi na způsob španělského pobřeží, kde se přebíjí jeden betonový komplex hotelů vedle druhého. A kde turisté už ani nehledají moře, jen se potulují mezi hernami a bazény. "Nové investice odkrajovaly z cenné partie krásného pobřeží celá desetiletí," řekl korsický rybář Gerard Bonchristiani. Okolnosti ho katapultovaly do čela místního ekologického hnutí, které bojuje proti černým nepovoleným stavbám.

Poté, co korsičtí zastupitelé dali předběžný souhlas k omezené autonomii nabízené Paříží, ochránci přírody bijí na poplach. "Tlak peněz proti stavební uzávěře teď dramaticky vzroste," obává se Bonchristiani. Je přesvědčen, že proti nepovoleným projektům je třeba bojovat. Na rozdíl od radikálnějších druhů však odmítá násilné destrukce těchto staveb.

Proti mysli to není jedné z vůdčích skupin korsických nacionalistů, FLNC. Ta vyhlásila dokonce svůj vlastní zákaz stavební činnosti v cenných lokalitách. Dva týdny po tomto doporučení vyletěla do vzduchu vznosná vila zámožného Pařížana poblíž jihokorsického Bonifacia. Stála na krásné partii pobřeží, bez povolení pochopitelně. Oficiální vládní dokument loni varoval, že ilegální stavební činnost na ostrově se stala rozšířeným fenoménem, který žije svým vlastním dynamismem, nezávisle na úřadech. Jean-Guy Talamoni, vůdce jedné z frakcí separatistů, varuje, že je potřeba být v této věci nekompromisní.

To je však dost těžká věc na ostrově krásy, kde vše prostupuje kriminalita, úplatky a černý obchod. V nepřehledné džungli, kde známosti, vzájemně výhodné pozornosti mají větší váhu než řeč paragrafů, se obtížně prosazuje právo. "Dokud zde platí beze zbytku francouzské zákony, nebyl problém obrátit se kvůli nepovolené stavbě na soud," říká Bonchristiani. V budoucnosti to bude nepoměrně těžší. Mimo jiné i proto, že by časem vyschl vydatný tok dotací z Paříže a Bruselu. Ostrov není schopen uživit svých 260 000 obyvatel.

Tlak na podvolení se tlaku projektantů a hoteliérů bezpochyby vzroste. "Nemůžeme bránit lidem vydělávat peníze," říká Cesar Filipi, jeden z předních nacionalistů. Korsické pobřeží čítá téměř 1000 kilometrů, zastavěno je pouhých 50 kilometrů. Ostrov krásy dosud představuje ojedinělý výsek neporušené přírody v jinak člověkem poznamenané západní části Středozemního moře.