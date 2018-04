Korfu: sluncem prozářená mytologie

Korfu je nejzelenější ze všech řeckých ostrovů, se smaragdově zeleným povrchem hor a útesů, které se svažují do hlubokého, křišťálově čistého moře. Místní vegetaci tvoří převážně olivovníky a cypřiše. Návštěvníky přitahuje elegantní architektura v kombinaci s historickým dědictvím, zvláštní kulturou, přírodní krásou, vzrušujícím nočním životem a výbornou kuchyní. Za návštěvu rozhodně stojí město Korfu – hlavní přístav ostrova a největší město v Jónském moři.

Nejkrásnější oblasti

Dassia

Leží asi 10 km od města Korfu, linkové spojení je dvakrát za hodinu. Rušné turistické centrum s mnoha bary, restauracemi a nočními kluby. Na místní písečné a oblázkové pláži jsou k dispozici téměř všechny druhy vodních sportů.

Benitses je malá rybářská vesnička poblíž Peramy. Leží asi 14 kilometrů od centra města Korfu, linkové spojení je každých třicet minut. Na pláži je široká nabídka vodních sportů, nechybějí tu ani restaurace, bary a rybářské taverny.

Perama

Nachází se asi 10 km od centra města Korfu, linkové spojení je každých třicet minut. Z tohoto místa je nádherný pohled na ostrovy Kanoni a Pontikonissi. Jedná se o klidné místo s minimálním nočním životem, avšak poblíž je rušné letovisko Benitses.

Moraitika

Menší středisko plné nočního života, restaurací a barů. Je asi 20 km od centra města Korfu, linkové spojení je každé dvě hodiny. Jsou zde písečné pláže, nejbližší sousední vesnička Messonghi je vzdálena cca kilometr.

Messonghi

Menší malebná vesnička na východním pobřeží ostrova, asi 22 km od centra města Korfu, linkové spojení je každé dvě hodiny. Všude zde jsou písečné a oblázkové pláže s pestrou nabídkou vodních sportů. Toto místo s rušným nočním životem je vhodné zvláště pro mladé lidi, je zde mnoho restaurací, barů a taveren.

Ermones

Tato oblast se nachází v krásném zálivu obklopeném zeleným pohořím na západním pobřeží ostrova. Jedná se o středisko vhodné pro klidnou dovolenou. Je zde několik hotelů a taveren. Ve vzdálenosti cca 1,5 km se nachází mezinárodní golfové hřiště, hlavní město Korfu cca 17 km.

Glyfada je nádherná zátoka uprostřed zalesněného okolí na jihozápadním pobřeží ostrova asi 17 kilometrů západně od hlavního města Kerkyry. Na Glyfadě najdete písčitou pláž s možností řady vodních sportů. Pokud je vaší vášní golf, jste na správné adrese, protože asi 3 km odtud se nachází golfové hřiště.

Gouvia/Kommeno

Poloostrov Kommeno se nachází poblíž středisek Dassia a Gouvia asi 10 km od hlavního města Korfu. Je z něj překrásný výhled na protější řeckou a severněji albánskou pevninu. Na poloostrově jsou převážně luxusní hotely a soukromé vily, což je ideální ke strávení velmi klidné dovolené v krásném prostředí. Autem se pohodlně dostanete do nejbližších rušných středisek i do hlavního města.

Ipsos

Přímořské letovisko Ipsos se rozkládá v nádherné zátoce asi 15 km severně od hlavního města Korfu, linkové spojení cca každé dvě hodiny. Na pláži jsou k dispozici téměř všechny druhy vodních sportů. Letovisko je vyhlášené svým rušným nočním životem, je zde mnoho diskoték a barů. Poblíž letoviska vede cesta na nejvyšší horu ostrova Pantokrator, kde je nejkrásnější výhled na severní část ostrova Korfu.

Barbati

Středisko Barbati leží na jižním úbočí pohoří Pantokrator u okružní ostrovní silnice, cca 21 km od hlavního města Korfu (linkové spojení několikrát denně). Je zde příjemná, téměř 800 m dlouhá oblázková pláž s azurově průzračnou vodou, kde si na své přijdou i milovníci vodních sportů. Kromě této pláže je možné nalézt nedaleko střediska i menší romantické pláže se skalnatým pobřežím. Středisko je vhodné ke strávení klidnější dovolené.

Živé hlavní město Korfu, vyznačující se stálým obchodním a turistickým ruchem, leží na východním pobřeží pod takzvanou Novou pevností ze 16. století. Od pevnosti se Nikiforovou ulicí, hlavní obchodní tepnou města, dostanete k okázale řešenému náměstí a parku Esplanade. Z východní strany náměstí, kde stojí socha říšského hraběte Mathiase Johanna von Schulenburga, připomínající jeho podíl na obraně města proti Turkům v roce 1716, vede spojovací most přes umělý kanál na malý pobřežní ostrov s takzvanou Starou pevností.

Její mohutné hradby se zvedají na strmé dvouvrcholové výšině nad mořem. V létě se zde hrají představení se zvukovými a světelnými efekty – sound and light. Rozhodně však zajděte do nádherných parků vily Monrepos. Zde se 10. června 1921 narodil manžel britské královny princ Filip, vévoda z Edinburghu.

Na ostrově najdete typicky řeckou kuchyni jako grilovaná masa, saláty, smaženou zeleninu a mořské plody. V místní typické taverně se můžete zajít podívat přímo do kuchyně, nechat si ukázat obsah jednotlivých hrnců a vybrat si to, na co máte právě chuť.

Rozhodně byste měli ochutnat tzatziky, pokrm z jogurtu s česnekem a okurkami, ovčí nebo kozí sýr, vynikající řecké saláty a k tomu chutný chléb, olivy a ouzo. Jako hlavní jídlo si můžete objednat suvlaki – masový špíz s opékanými brambory, nudlemi nebo rýží.

V Boukaris na jihu ostrova jsou vyhlášené rybářské taverny a na severozápadě naleznete tzv. Fisherman’s cabin. K dobrému jídlu patří samozřejmě vynikající řecké víno. Můžete vybírat z červeného, bílého i růžového, sladkého i suchého. Velmi oblíbeným vínem na Korfu je retina s typickou příchutí pryskyřice, kterou je toto víno konzervováno. Korfu bylo dlouhá staletí pod cizí nadvládou, a proto zvláště hlavní město nepůsobí řecky, ale spíše italským nebo středoevropským dojmem.

Na Korfu jsou oblíbené a velice dobré likéry z kumkuatu. Své blízké rozhodně potěšíte, přivezete- li jim výrobky z olivového dřeva, koření, tymiánový med nebo olivový olej.

Korfu se stalo oblíbeným cílem turistů s různým vkusem a nároky, a to především proto, že nabízí úžasnou kombinaci klidu a živé zábavy v okouzlujícím prostředí přímořských letovisek se spoustou kaváren, restaurací, barů, diskoték a nočních klubů s kasinem. Noční podniky najdete vždy v blízkosti turistických středisek, pokud ale chcete navštívit pravý kerkyrský bar nebo diskotéku, měli byste zajet do hlavního města, kde se u nového přístavu nachází celá ulice plná restaurací, barů a diskoték, které ožívají hlavně o víkendu. Za návštěvu stojí například Coca Club (zde se platí vstupné) či Electron.