Korfu: pláže i honosný zámeček

Zámeček Achillon leží ve vesničce Gastouri asi deset kilometrů jihozápadně od hlavního města a nechala si ho vystavět rakouská císařovna Alžběta, zvaná Sissi, manželka Františka Josefa I., která se stala kultovní historickou osobností.

Její život je námětem nesčetných knih, románů i filmů. V letech 1860-1870 měla totiž Sissi pověst nejkrásnější ženy na světě. Byla poměrně vysoká (172 centimetrů), velmi štíhlá (47 kilogramů) a vybraně se oblékala, tak aby vynikl její útlý pas (50 centimetrů).

Ve své době byla pověstná jako nejlepší lovkyně a jezdkyně na koni na světě. Proslulé byly rovněž její bohaté hnědé vlasy dlouhé až po kolena, péči o ně věnovala každý den alespoň tři hodiny. Alžběta ráda cestovala a na ostrově Korfu se jí zalíbilo natolik, že si tu nechala postavit zámeček Achillion.

Jak se na ostrov dostat

Turisté mohou zvolit několik způsobů, jak se na věčně zelený ostrov dopravit. Buď vlastním autem či autobusem, nebo pohodlně a rychle - z Prahy na Korfu trvá let zhruba dvě hodiny. Autobusem jezdí většina cestovních kanceláří přes Německo, Rakousko a Itálii (cesta trvá asi jako do Španělska). Z italského přístavu Brindisi se poté pluje trajektem, na němž vlastně dovolená začíná. Na trajektech jsou totiž bary, restaurace, opalovací terasa a na větších lodích i bazény. Z tuzemska se odjíždí ráno a druhý den se již člověk může odpoledne koupat v moři na Korfu. Kde bydlet?

Lidé nejčastěji vyhledávají pohodlná apartmá nedaleko moře, vybavená kuchyňkou a ledničkou, a volí buď vlastní stravu, nebo si doobjednají večeře v některé místní taverně či restauraci. Hotely nabízejí pobyty nejčastěji s polopenzí.

Nejoblíbenějším hrdinou císařovny Alžběty byl totiž Achilles. Císařovna si přála stavbu podle pompejské architektury, a plány tedy zadala tehdejšímu mistru Rafaelu Caritovi z Neapole. Přestavba vily Braila, která byla základem současného zámku, stála tehdy neuvěřitelných devět milionů zlatých franků. Byla zahájena v roce 1889 a dokončena o dva roky později.

Zámek je postaven na pahorku s krásným výhledem do okolí, je obklopen udržovanými zahradami s bohatou vegetací včetně exotických palem. Neoklasicistní budova má charakterizovat pompejský styl s dórskými, iónskými a římskými prvky. Ve skutečnosti jde o neuvěřitelnou směs všech možných stylů a prvků, která milovníky čisté architektury jistě nenadchne.

Císařovna objednala mnoho kopií pompejských soch a reliéfů, stěny paláce byly pokryty pompézními freskami. Do zahrady si nechala postavit mramorovou sochu Umírající Achilleus, kterou zhotovil sochař Ernst Herter.

Dalším slavným pánem na Achillionu byl císař Vilém II., který až do vypuknutí války v roce 1914 přijížděl na Korfu poměrně často, každý rok však určitě v období Velikonoc. Po porážce Německa zůstal zámeček opuštěn.

Během první a druhé světové války byl Achillion poničen, vykraden a zpustošen. Po druhé světové válce měl mnoho různých majitelů, mimo jiné zde byl i Národní dům učitelů, Královská klinika a sirotčinec, sloužil i jako učebna různých technických škol. V roce 1962 byl Achillion zrekonstruován a v horní části budovy bylo zřízeno vůbec první kasino v Řecku.

To bylo v provozu až do roku 1993, kdy byl zámek opět zrekonstruován, aby byl připraven na summit vrcholných představitelů Evropské unie, který se zde konal v roce 1994. V dnešní době slouží jako muzeum císařovny Alžběty a císaře Viléma II. Přístupné je přízemí, část zahrady s pohádkovým výhledem na moře, na hlavní město a horu Pantokrátor. Kolem zámku to vypadá jako na matějské pouti - na stáncích vévodí portréty Sissi v nejrůznějších velikostech a provedeních, knihy a publikace, ale i klasické pouťové zboží - cetky všeho druhu.