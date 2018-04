Horečka studených nudlí. Jihokorejci šílí po krmi z Pchjongjangu

Na Twitteru se objevily na toto téma četné příspěvky. V jednom z nich doplňuje fotografii telefonujícího jihokorejského prezidenta Muna popisek: „Volám z Pchanmundžomu. Jedny pchjongjangské nudle, prosím.“ Mun si údajně objednává donášku jídla z pohraniční vesnice, která byla dějištěm summitu.



Na dalším tweetu je karikatura severokorejského vůdce Kima, jak hbitě běží v uniformě poslíčka donáškové firmy. Poslíček Kim se táže: „Kdo že si to objednal nudle z Pchjongjangu?“

Horečka studených nudlí je podle BBC neočekávaným výsledkem summitu. Zasloužil se o to Kim sám, když podle médií na schůzce zažertoval, že slyšel, že lidé v souvislosti se summitem hodně mluví o jídle. „Tak jsem přivezl nějaké studené nudle z Pchjongjangu, aby je prezident Mun ochutnal. Pane prezidente, prosím, poslužte si.“ Další překlad tohoto dialogu tvrdí, že Kim také řekl, že „ty nudle urazily dlouhou cestu... ale nemělo by se vlastně říkat, že až tak dlouhou“.

„Symbol míru – studené nudle,“ sdílejí Jihokorejci fotky trendujícího pokrmu.

Do Soulu v každém případě zprávy tohoto typu dorazily rychle, možná rychleji než informace o výsledku summitu, a v jihokorejské metropoli se začaly tvořit dlouhé fronty před restauracemi.

Studené korejské nudle na oslavu summitu

„Dal jsem si na oběd studené nudle, na oslavu summitu. Když jsem přišel, byla tady dlouhá fronta, žádné volné místo k sezení, takže jsem si musel počkat. Myslím, že všichni sem přišli z téhož důvodu,“ napsal Song Ču-han na instagramu ke své fotografii z restaurace.



Jihokorejská tisková agentura Jonhap citovala majitele jednoho podniku ve východním Soulu, který řekl, že kvůli velkému zájmu se u podniku vyprodala místa k parkování. V jedné restauraci volali lidé radostí, když personál ohlásil, že je jejich porce připravena.

A co to vlastně obnáší? Podle jedné cestovní kanceláře, která nabízí cesty do Pchjongjangu, toto jídlo nabízejí všechny podniky severokorejské metropole. Sestává z ručně vyrobených pohankových nudlí servírovaných nastudeno ve vývaru z hovězího, vepřového a kuřecího masa, to vše ozdobeno zelným salátem kimči, okurkou a kousky masa i vajíčkem.