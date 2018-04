Korea postaví nové superměsto za biliony. Připomíná Hvězdné války

14:48 , aktualizováno 14:48

Vypadá to jako nějaká další šílená architektonická extravagance z Dubaje nebo scéna z Hvězdných válek. Ve skutečnosti jsou to plány na výstavbu obrovského města v Jižní Koreji. Nová megapole, jejímž hlavním cílem je přilákat do země turisty, má přijít na závratných 290 miliard dolarů, tedy asi 5,7 bilionu Kč.