Korea má nové letiště

V jihokorejském Inčchonu bylo otevřeno nové moderní mezinárodní letiště. V plném provozu by mělo odbavovat až 300 spojů denně. Ročně by mělo odbavit 170.000 spojů, 27 miliónů cestujících a 1,7 miliónu tun nákladu. Poprvé na něm přistálo letadlo z Bangkoku s 245 cestujícími na palubě a vzlétl z něho stroj mířící do Manily. Jinak bezvadnou činnost všech přístrojů na letišti zkalily pouze poruchy v automatickém odbavování zavazadel, která nakonec musela být v letištní budově, která je největší stavbou v celé Jižní Koreji, cestujícím předávána ručně.