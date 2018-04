Korčula: Marko Polo i vysoké ceny

Ostrov s pevninou spojují trajekty - denně přistává ve městě Korčula pobřežní linka Rijeka Dubrovník, několikrát denně jezdí loď z poloostrova Pelješac, přistává tu linka Rijeka - Split Dubrovník, v sezoně dvakrát denně trajekt Drvenik - Korčula, jednou týdně přijíždí trajekt z Ancony v Itálii.

Ostrov Korčula je oddělen od poloostrova Pelješac jen úzkým Pelješackým průlivem, širokým 1,3 kilometru. V antických dobách se ostrovu říkalo Korkyra Melaina (tedy Černý ostrov) kvůli hustým borovicovým lesům.



Hlavnímu městu ostrova se pro jeho nesmírnou přitažlivost a atraktivnost přezdívá "Malý Dubrovník". Ve městě, které patří mezi nejcennější stavební komplexy v Dalmácii, žije asi 3200 stálých obyvatel. V přístavu před městskou bránou přistávají trajekty z Orebiče, Splitu, Hvaru a Dubrovníku. Město je obklopeno hradbami, uvnitř jsou křivolaké uličky a zákoutí, průchody se schodišti, která vedou vzhůru na náměstí Brače Radič.



Nejdůležitější stavbou města je katedrála svatého Marka (Sveti Marko), jejíž výstavba byla zahájena v roce 1420. Interiér katedrály má bohatou figurální výzdobu - na čelní stěně je zobrazen výjev Zvěstování, oltářní obraz znázorňuje patrony Korčuly - svatého Marka, svatého Bartoloměje a svatého Jeronýma. Jeho autorem je údajně sám Tintoretto. Čtvrtá katedrální loď měla být původně samostatným kostelem zasvěceným svatým Rochovi, Kosmovi a Damiánovi - ti měli město chránit před morem.



V bezprostřední blízkosti katedrály stojí (napravo od zvonice) v malé uličce rodný dům cestovatele Marka Pola (1254-1324). Jako rodiště Marka Pola se také udávají Benátky - ani Korčula, ani Benátky však nemají důkazy o tom, že se tam cestovatel skutečně narodil. Jméno Marco Polo bylo tehdy na Korčule časté a jeho potomci dodnes žijí v Orebiči. Marco Polo se roku 1271 vydal do Číny, kam prý přijel jako jeden z prvních Evropanů. Jeho cesty po celém světě trvaly 25 let.



Roku 1298 se u Korčuly odehrála námořní bitva mezi Janovany a Benátčany, již vyhráli Janované, kteří zajali mimo jiné i Marka Pola. Ve vězení pak diktoval spoluvězni z Pisy své zážitky z cest, které byly vydány pod názvem Milion. Do věže jeho údajného rodného domu vede strmé schodiště, poněkud kuriózní je, že sem vstupujete přes kuchyň současných majitelů domku. Upozornění: dům je však letos pro turisty uzavřený, přístupný bude až v další sezoně!

Vedle katedrály stojí palác Gabrielli ze 16. století, v němž je městské muzeum. V přízemí je lapidárium s řeckými a římskými nálezy, v horním patře jsou pak exponáty a doklady, jež se týkající kamenictví, stavby lodí a historie města. Otevřeno je denně od 10 do 13 a od 17 do 19 hodin. Ve staré části města je řada kaváren, cukráren, bister a restaurací, které využívají atraktivnosti Korčuly a nabízejí zboží za mnohem vyšší ceny, než je obvyklé na pevnině.