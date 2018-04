Kopec, kde se citlivky třesou strachy...

MŮŽE SE HODIT Jak se tam dostat * Plešivec leží nedaleko Hořovic, kde je hezký zámek, který stojí za návštěvu. Ve městě je několik stravovacích zařízení na dobré úrovni. Příjezd k Plešivci je možný od Prahy na Hořovice nebo od Dobříše. Na trase Praha – Plzeň odbočte za Zdicemi v Bavoryni na Lochovice. Odtud je několik možností, nejkratší z Lochovic do Rejkovic

a odtud vzhůru po zelené. Do Rejkovic vede také odbočka z dálnice v Žebráku přes Hořovice a Felbabku. Vlak Praha – Plzeň, ve Zdicích přestoupit na vlak do Příbrami, výstup v Rejkovicích. Autobus

z Hořovic do Rejkovic nebo Jinců. Výlety po okolí * Další turistickou zajímavostí je návštěva Koněpruských jeskyní nad Berounem, u Hořovic královských hradů Žebrák a Točník, popřípadě trochu opomíjené zříceniny hradu Valdek, která leží v lesích západně asi deset kilometrů od Hořovic.

Na mapku se podívejte ZDE. * Zámek Hořovice

tel.: 311 512 479

www.zamek-horovice.cz

Prohlédnout si zde můžete apartmá posledních majitelů, historické interiéry z 18. a 19. století, unikátní výstavu historických hraček, výstavu hracích strojků, galerii umělecké litiny.

Na mapku se podívejte ZDE. * Hrad Točník

tel.: 311 533 202

Mohutná válcová věž, zdobená iluzivním kvádrováním, která dnes slouží jako rozhledna, temná hladomorna, starý palác s pecí, torzo výstavného paláce Václava IV., model pravděpodobné podoby hradu ve 13. století, aj.

Na mapku se podívejte ZDE .

Více o hradu - ZDE .