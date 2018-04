Koňská stezka spojí Beskydy s Jeseníky

Prvních zhruba pětatřicet kilometrů do Frenštátu pod Radhoštěm vede romantickými stezkami ze Slavíče přes Ivančenu, Bílý Kříž, Malenovice a Ostravici. Trasa pak pokračuje přes Štramberk směrem na Fulnek a Kružberk údolím Budišovky do Malé Morávky a poté do Vernířovic. "Snažili jsme se vyhnout průmyslovým centrům a dokázat, že se z Beskyd do Jeseníků dá dostat po cestách, které jsou romantické," řekl Václav Merta, který změnil i cestu nad Kopřivnicí, kde ještě jezdce může traumatizovat pohled na tovární komíny. Koňskou stezku doporučuje využívat od května do září. "To nelze mít strach, že kůň na sněhu uklouzne," míní autor trasy. V úseku ze Slavíče do Malenovic získá už za pár dnů koňská stezka speciální značení - směrové dřevěné tabule s vyznačenou podkovou a deset informačních tabulí. "Jinde jsem zatím ve stavu přesvědčování okresních úřadů," řekl Václav Merta a dodal, že právě obce v Beskydech, především Ostravice, pomohly získat na projekt prostředky z programu PHARE Evropské unie. "Jsme jednou z bran do Beskyd. Myslím, že stezku bude brzy využívat hodně lidí. Úsek ze Slavíče je opravdu nádherný," řekl starosta Jaromír Dobrozemský, ač přiznal, že sám koním příliš neholduje. Cesta po celé koňské stezce má v plném klidu trvat šest dnů. "Kůň denně urazí v poklidu těch třicet, pětatřicet kilometrů a pak jezdec i ošetřený kůň může na trase přespat," řekl Václav Merta. K tomu slouží zastávky a penziony v Malé Morávce, Kružberku, Moravských Vlkovicích, okraji Nového Jičína, v Ostravici a na Slavíči. "Všude tam se dá přespat a najíst," řekl Merta. Projekt podporuje Okresní úřad ve Frýdku-Místku. "Myslím, že stezku budou využívat jízdárny, které v Beskydech jsou a vzniknou. Potkal jsem už na ní i cizince a to je další naděje využití stezky, řekl mluvčí okresního úřadu Jiří Schnirch.