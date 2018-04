Königstein poprvé ukáže sklep, kde byl největší vinný sud na světě

Sud nechal v roce 1725 postavit saský kurfiřt a polský král August Silný. Chtěl tím trumfnout sud falckého kurfiřta na zámku v Heidelbergu, do kterého se vešlo o 40 litrů vína méně. Augustův sud byl vínem naplněný jen dvakrát a ve sklepeních stál necelých sto let do roku 1819, kdy ztrouchnivěl.

Součástí víkendové prohlídky sklepení budou ochutnávky místních vín ze zámku Wackerbarth a Saské vinařské společnost. V pevnosti také rozloží své stánky řemeslníci - ševci, bednáři, hrnčíři a další.

Vstupné včetně výtahu a všech výstav je 6 a 4 eura, rodinné 15 eur. Samotný sklep s dokumenty o obřím sudu si lze prohlédnout v sobotu i v neděli od 11 do 17 hodin.