Koněspřežka bude jezdit čtrnáct dní

Koněspřežka, která se letos stala ústředním tématem budějovických slavností města, však s jejich závěrem z náměstí nezmizí. Osmimístný vůz bude jezdit po provizorních kolejích ještě následující dva týdny. Poslední jízdu naplánoval Klub přátel Českých Budějovic, který bude provoz dráhy zajišťovat, až na sobotu 9. července.

"Jsme moc zvědaví, jak se to bude lidem líbit. My sami jsme totiž přesvědčeni, že koněspřežka by se v budoucnu mohla stát turisticky zajímavou atrakcí Budějovic," uvedl místopředseda klubu Vladimír Musil. Spolek totiž od roku 1994 usiluje o částečné obnovení koněspřežní dráhy ve městě a radním navrhoval uspořádat slavnosti koněspřežky už před čtyřmi lety. Maketa vozu by podle představ členů klubu měla jezdit po kolejích v Biskupské, Radniční a České ulici. Prosadit tento svůj nápad se naposledy pokoušeli loni, kdy ho navrhovali zařadit do Programu regenerace městské památkové rezervace. Teď doufají, že budějovickým obyvatelům i turistům se bude jejich vůz líbit a to jim pomůže jejich myšlenku prosadit. Padesátimetrová koněspřežní dráha se při slavnostech stane součástí symbolické tratě, která povede kolem dokola náměstí. "Chtěli jsme, aby na tomto symbolickém okruhu byly všechny důležité zastávky mezi Budějovicemi a Gmundenem. V každé z nich se budou představovat i spolky, které dnes v těchto místech působí. Za českou stranu to bude Koněspřežka Holkov a náš klub. Je to vůbec poprvé, kdy budou podobné organizace při slavnostech vidět," dodal Musil, který doufá, že tomu tak bude i v příštích letech. "Slavnosti se snad už nikdy nestanou pouhým konzumním kulturním programem, který bude pro radnici dodávat na klíč nějaká soukromá agentura, jako tomu bylo dřív." Bohatý předválečný spolkový život však současní obyvatelé Budějovic zatím nemají šanci dostihnout, a to přesto, že na náměstí se v šesti stáncích představí šestnáct neziskových organizací, které ve městě působí. "Původně jsme chtěli dát šanci všem, ale nakonec jsme nedostali víc prostoru, takže jsme museli výběr omezit," podotkla Marie Matušková z Volného sdružení neziskových organizací, které jejich prezentaci zajišťuje.