Konečně Írán!

15:02 , aktualizováno 15:02

Po šestidenním průjezdu špinavým Balkánem, zastávkou v deštivém (a to dost) Istambulu, průjezdu divokým Kurdistánem, nás ve stínu bájného Araratu konečně přivítal Írán, a to opravdu protože obávané prohlížení a zabavování islámu nevhodných předmětů se nekonalo. Naši spolucestující ale zřejmě nějaké problémy měli - zhruba polovina z původně plného autobudu totiž k další cestě vůbec nenastoupila. To ale nebylo na škodu, protože jsme se alespoň pořádně vyspali.