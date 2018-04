Konec snů, stokorunové letenky zmizely. Tipy a triky, jak ušetřit

Jak ještě ušetřit? Leťte od sousedů Mnichov Vzdálenost autem z Prahy: 370 km, 3-4 hodiny

Cena parkování: od 35 eur za týden

Veřejná doprava: autobus Student Agency, zpáteční jízdenka od 950 Kč. Jediný dopravce, který pochopil, že na mnichovské letiště míří hodně Čechů. Cesta trvá necelých pět hodin, jezdí dvakrát denně. Možné je využít další dopravce, ale k ceně si musíte připočíst ještě náklady na cestu na letiště z Mnichova.

Letecky: nejméně 2 500 korun za zpáteční letenku, létá ČSA a Lufthansa, pro obyvatele severních Čech ještě možnost letu za podobnou cenu z německých Drážďan. Pro velkou část Čech nejbližší letiště s levnými cenami letů především na dálkové lety se zhruba třikrát větším počtem cestujících oproti Praze. Tomu odpovídá i nabídka letů především na dálkových trasách, zejména do Severní Ameriky nebo Asie. Po Evropě se odsud vyplatí lety především do Španělska či Portugalska, velmi výhodné bývají i tarify do Turecka. Altenburg Vzdálenost autem z Chomutova: 116 km

Cena za parkování: 44 euro za týden.

Veřejná doprava: příliš komplikovaná smnoha přestupy, nemá příliš smysl a je drahá.

Nejmenší a svým způsobem i nejkomičtější letiště, odkud můžete letět z okolí Česka (nedávno tu například letadlo nepřistálo, protože obsluha letiště zapomněla, že přistane ještě jeden stroj a šla dříve domů). I když nabízí pouze tři linky Ryanairu, pro obyvatele zejména severu Čech je bývalé vojenské letiště často nejlevnější místo, jak se dostat do Londýna a Barcelony a letos nově také do španělského Alicante. Zpáteční letenku tu pořídíte často i za deset euro včetně tax. Katovice Vzdálenost autem z Ostravy: 120 kilometrů, zhruba 2-2,5 hodiny

Cena za parkování: 455 Kč za týden.

Veřejná doprava: vlak z Ostravy zhruba dvě hodiny do Katovic, pak letištním autobusem, nejméně tři hodiny celá cesta. Impotenci vedení ostravského letiště přilákat do Mošnova nízkonákladové hráče řeší obyvatelé Severní Moravy lety z polských Katovic. Dominuje zde hlavně Wizz Air, který odsud létá do více než dvacet měst, Ryanairmá čtyři spojení, letiště je i v síti Lufthansy a LOT. Pro cesty po Evropě často rychlejší, pohodlnější a levnější, než se trmácet do Prahy po zemi nebo ještě přestupovat v Praze. Bratislava Vzdálenost autem z Brna: 145 km, do dvou hodin

Cena za parkování: 1 898 Kč za týden

Veřejná doprava: velmi dobré spojení vlaky i autobusy, z nádraží jezdí na letiště přímý autobus. Čeští příznivci nízkonákladového cestování mohou oprávněně závidět Bratislavě: jejich letiště sice nezažívá velký rozvoj, hodně si ho ale oblíbil irský Ryanair, který ze slovenské metropole nabízí přímé spojení do 22 evropských měst. Letos nově přibylo například sicilské Trapani, španělská Malaga či Mallorca nebo lety do sardinského Alghera. Bratislava je tak zajímavou alternativou především pro obyvatele jižní a střední Moravy. Vídeň Vzdálenost autem z Brna: 150–200 km (kratší, ale často pomalejší přes Mikulov, delší, ale často rychlejší po dálnici přes Bratislavu)

Cena za parkování na týden: 1 911 Kč

Veřejná doprava: vlak nebo autobus Pro řadu Moravanů již "domovské letiště": blíže než Praha a ještě výhodnější ceny. Po Evropě se nejvíce vyplatí hlídat nabídky Air Berlin a Niki. Dálkové trasy jsou většinou mírně dražší než přímý let z Mnichova, ale levnější než z Prahy. U dlouhých letů je z Vídně podstatně větší nabídka přímého spojení bez mezipřistání než z Prahy.