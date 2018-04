Konec snowboardingu nejen v Čechách? Začíná nová éra lyží

Zní to až neuvěřitelně a mnozí čtenáři si budou myslet, že jsme se zbláznili. Ale výrobní i prodejní trendy jsou zdrcující. Snowboardové firmy upadají a obchodníci, kteří se specializovali jen na snowboarding, dnes pláčou nad výdělkem. Je to nezadržitelný trend.

V zahraničí, jak už bývá zvykem, jsou dál, tedy jsou na tom hůř. U nás vše zatím setrvačností ještě nějak dojíždí. Ale takoví renomovaní prodejci jako třeba Harfa Sport už prodej snowboardů úplně zastavili, jiní aspoň hodně omezili, byť stále nabízejí aspoň servis.

Na sjezdovkách a kolem nich samozřejmě stále snowboardisty uvidíte. Ale když budete pozorní, uznáte, že jich je méně, než bývávalo. A brzy jich bude asi ještě méně.

Vládu znovu přebírají lyže

Co se stalo? Kdo, co za to může? Odpověď je jednoduchá. Absolutní vládu nad sněhem znovu přebírají lyže. Paradoxně právě v tom prostoru, který kdysi objevily a ovládly snowboardy. Mimo sjezdovky, na jejich okrajích a ve snowparcích.

Nové tvary lyží, nová krojení a hrátky s prohnutím dnes umožňují mnohem snadnější jízdu v terénu než lyže předchozí generace. Nejnovější hit, takzvaný rocker, dovoluje plutí v prašanu a průjezd komplikovanými sněhovými podmínkami téměř i lyžařským začátečníkům.

Snowboardistů je na sjezdovkách i ve volném terénu vidět čím dál méně.

Lyže jsou prostě hravější, ovladatelnější. Díky zahnutým patkám se s nimi dá perfektně blbnout takřka kdekoli, kde je sníh. V Americe jsou "twin tips" absolutním trendem. A také jsou pohodlnější. V terénních zlomech není třeba nic sundávat z nohou nebo poskakovat. Mnohdy stačí odrazit se hůlkami, přibruslit si nebo vylézt svah stromečkem.

Stále populárnější je dnes šplhat za perfektním sněhem a panenským terénem od horních stanic lanovek dál vysoko do hor po svých. Na lyžích s umělými tuleními pásy to jde mnohem líp než po svých se snowboardem v ruce nebo na zádech.

Lyže se vracejí i do světových freeridových soutěží

Trend se projevuje i ve špičkovém sportu. Absolutním vrcholem světových freeridových soutěží, jako je Freeride Word Tour, už nejsou snowboardy, ale lyže.

Zasáhlo to i módu. Poznáte už dnes rozdíl mezi snowboardovým a freeski oblečením? Ne. Lyžaři v terénu a v parcích zcela převzali rozevlátý a barevný snowboardový styl.

Určitě to není důvod, aby se někteří lyžaři posmívali. Je třeba naopak hluboce smeknout. Snowboarding otevřel další prostor a zimnímu sportu dal novou obrovskou dimenzi. Jenže teď ho zasáhla hluboká generační obměna.

Konec životního stylu jedné generace

Dobře to popisuje šéfredaktor prestižního oborového časopisu Snow Petr Socha. "Snowboarding začal jako životní styl. Revoluční směr jedné generace naplněný protestem a důrazem na individualitu, která se z lyžování kdysi vytratila. Zdravě ambiciózní mládež odmítala kráčet ve stopách otců. Snowboarding jako sport byl pouhou součástí této subkultury a nebyl to sport jediný," zdůrazňuje Socha a připomíná i surfing nebo skateboarding.

"Snowboard jako sportovní nástroj si prožil své období slávy, které, zdá se, odeznělo. S příchodem nových lyží všemožných tvarů se ztratila jeho výlučnost. Tou byl zejména surfing v prašanu, který dnes plnohodnotně umí i lyže, jež k tomu navíc nesou paletu dalších výhod: ovladatelnost, možnost výstupu, pohyb po rovině... Nástupci snowboardové generace, smýšlením podobní, jezdí už spíše na lyžích. Freeskiing absorboval snowboardovou filozofii, ale vyměnil jedno prkno za dvě. Úpadek snowboardingu tak vnímám zejména jako obměnu generací," zdůrazňuje šéf Snow.

Snowboarding byl životní styl a éra jedné generace, říkají někteří odborníci.

Jan Klouček, zástupce šéfredaktora konkurenčního časopisu SKI Magazín, si myslí, že snowboarding neměl vlastně nikdy šanci lyžím důstojně konkurovat. "To neříkám proto, abych přilil oheň mezi lyžaře a prknaře. Jeho současná krize je spíš projevem reálných možností po opadnutí zájmu o novinku než nějaká překvapivá událost," říká o současném stavu tohoto sportu.

"Snowboard je, snad ještě víc než lyžování, zcela odlišný v pojetí profesionálů a amatérů. Zatímco pro první bude, ať již v U rampě nebo na sjezdovce, stále zajímavou sportovní disciplínou, druhé buď unavily neustálé komplikace při jízdě na vleku, po příliš mírné sjezdovce nebo po sjezdovce příliš prudké. Či si z neustále se rozšiřující nabídky lyží vybrali pro ně stejně atraktivní alternativu," domnívá se Klouček.

Prudký vývoj nových lyží

"Vývoj v lyžařské branži samozřejmě ústup snowboardingu jen urychlil. V devadesátých letech se lyžovalo převážně na dlouhých, tvrdých lyžích a pokud jste nebyli opravdu dobří, šlo o sport v něčem trochu těžkopádný. Naopak prkno vlétlo do světa se vším, co lidem na lyžování chybělo. Jenže dnes? Je to úplně naopak! Snowboard se za 15 let prakticky nezměnil, kdežto lyže jsou dlouhé i krátké, široké i úzké, dá se s nimi skákat v rampě i jezdit v hlubokém sněhu. A přešla k nim i móda, která ještě nedávno byla výsadou pouze snowboardistů. Proč tedy absolvovat všechny ty patálie s prknem? Není důvod," zdůrazňuje zástupce šéfa Ski Magazínu.



Lidé ze snowboardové branže to, byť opatrněji, potvrzují. "Až do roku 2007 snowboardový byznys rostl, pak začaly objednávky klesat a dnes jsou přinejmenším zcela nevyzpytatelné, těžko předvídatelné," říká jeden z průkopníků snowboardového průmyslu u nás, který si nepřál být jmenován.

"Sami hledáme důvody. Jedním z nezanedbatelných třeba je, že skončila popularita filmu Snowboarďáci. Ale hlavně je to generační problém. Vidím to sám na sobě. Spousta z nás dosáhla určitého věku a přešla zpět na lyže. Tak trochu z nutnosti. Máme malé děti, které učíme lyžovat. A abychom je to mohli naučit, musíme jim to sami ukázat. A do toho přišly na trh lyže, na kterých to jde a je to zábavné," potvrzuje názor odborníků.

Jaký je závěr? Troufám si říci, že snowboarding určitě nevymře. Bude tu dál, ale ve stínu lyží. Tak dlouho, dokud zas nepřijde něco nového.