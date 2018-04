Konec sezony: pro někoho smutek, pro jiného terno

Stále více turistů objevuje kouzlo cest za odpočinkem mimo hlavní čas dovolených, kdy už ceny nejsou zdaleka tak vysoké a slunce v jižních krajích zdaleka tak žhavé. Výhod, které takový výlet má, je celá řada, rizika jsou přitom přiměřená. Rozeberme si pro a proti podrobněji.Hlavní důvod už zazněl - cena. Vždyť cestovní kanceláře nedělají nic jiného, co řada dalších obchodů: doprodávají své sezonní zboží, které by za okamžik už bylo bezcenné. Avšak v tuto chvíli hodnotu ještě má, a to nemalou - a navíc za cenu velmi příznivou. Stačí jen sledovat zájezdy typu "na poslední chvíli".Cennou devizou posezonní dovolené je paradoxně i počasí. Oproti letním měsícům nehrozí v jižních krajích tak vražedné horko, které dokáže pobyt i znepříjemnit. Naopak - teplota bývá na sklonku sezony snesitelná po celý den. Snad jen rána a večery mohou trochu zastudit. Ovšem teplota vody, to je jiná. Moře si pamatuje letní parna mnohem déle než vzduch, a tak se do něj může ponořit i ten, kdo není zrovna otužilý.Ti, co jezdí k moři až na začátku podzimu, mají ještě jeden argument - proč cestovat za teplem v létě, kdy je dobře i doma. Naopak pokud člověk odjede později, léto si prodlouží.A ta největší výhoda nakonec. Hlavní nápor turistů se již dávno přehnal, a tak si v místě pobytu můžete vychutnat báječný klid. Žádná hlava na hlavě, křik a noční dunění diskoték.Sečteno a podtrženo: v podzimních cestách za sluncem je vždy trochu napětí a rizika, jak to vše dopadne. Ale také příslib netušených zážitků.