Kam k moři na podzim. Tipy na teplé koupání v Evropě a blízkém okolí

1. Costa del Sol

Costa del Sol je španělská klasika. Už ten název (v překladu Slunečné pobřeží) leccos napovídá. Ze všech oblastí na evropské pevnině je právě tato jižní část Španělska nejteplejší a má nejdelší letní sezonu.

Podzimní výlet sem je sázkou bez rizika a pláže v širokém okolí Málagy dávají i v říjnu jistotu teplého moře a pěkného počasí. Většina návštěvníků míří do některého z obrovských prázdninových letovisek západně od Málagy, počínaje Torremolinos a konče luxusní Marbellou. Tady rozhodně nebudete sami a pokud máte raději něco klidnějšího, zamiřte spíše opačným směrem, z Málagy na východ. Tamější přímořská střediska nabízejí klidnější, komornější atmosféru. Třeba Nerja je doopravdy krásná.

Španělská klasika: pláž Carihuela v letovisku Torremolinos na Costa del Sol Cómpeta je jednou z malebných „bílých vesnic“ nad pobřežím Costa del Sol.

Bezprostředně nad Costa del Sol se zvedají vysoké hory, výletu do nich (budete potřebovat půjčené auto) věnujte alespoň jeden den. Nádherné scenérie nabízí vysočina kolem Rondy (Serranía de Ronda) a všechno korunuje Sierra Nevada, s maximem 3 479 metrů jde o nejvyšší pohoří Pyrenejského poloostrova.

Z okolních pamětihodností se vyplatí prozkoumat opomíjenou Málagu se dvěma pevnostmi a výtečnými muzei (mj. nově otevřené Centre Pompidou Málaga u přístavu). A pak jsou tu samozřejmě slavná města Granada či Córdoba, obě dosažitelná od pobřeží i veřejnou dopravou.

Co vás potěší: V denním dosahu od pobřeží najdete mnoho historicky a kulturně pozoruhodných lokalit. U pobřeží je velká nabídka zábavy a nočního života.

Co může být problém: Letoviska západně od Málagy jsou opravdu masová, pokud kolem sebe upřednostníte méně lidí, zamiřte jinam.

Poloha: jižní Španělsko

Průměrné teploty/srážky v říjnu (Malaga): 20 °C / 57 mm

Aktuální teplota moře: cca 23 °C

Doprava do oblasti: přímé lety Ryanairu do Málagy z Norimberku, Berlína, Bratislavy či Vratislavi. Existuje i přímé spojení z Prahy (SmartWings), obvykle však zaplatíte několikanásobně více.

Informace: www.andalucia.org; www.andalucia.com

2. Santorini

Zřejmě to byla právě tato sopka, která kolem roku 1500 před Kristem způsobila zánik vyspělé mínójské civilizace na Krétě. To, co po výbuchu vulkánu z někdejšího kompaktního ostrova zbylo, je impozantní. Strmé vnitřní stěny zhroucené kaldery padají do moře téměř kolmými srázy až 300 metrů vysokými, na jejich horní hraně se rozprostírají vesnice tvořené ostře bílými domy. Santorini (Théra) se zkrátka odlišuje od všech ostatních řeckých ostrovů.

Pláže na Santorini najdete přirozeně na vnějším, pozvolnějším obvodu někdejšího vulkánu. Sopečný materiál tu hraje všemi barvami a některé pláže se podle toho dokonce i jmenují – na výběr je od bílé přes červenou až po černou. Santorini má celoročně velmi málo srážek, takže i na podzim si to tu u moře hezky užijete.

Na hraně kaldery. Pohled z vesnice Oia k severu na strmé svahy Santorini Pitoreskní obec Oia na ostrově Santorini

Mimořádnou atmosféru nabídnou ostrovní sídla včetně přeslavné lokality Oia. Uličky mezi bílomodrými domy této vesnice nabízejí skvělé vyhlídky, tradičně se tam jezdí pozorovat západ slunce. Pěkné je i největší „město“ ostrova, správní středisko Fira. Pokud byste sem dorazili lodí, pak z přístavu nahoru vede lanovka nebo se můžete nechat vyvézt „oslím taxi“.

Co vás potěší: Mimořádné scenérie sopečného ostrova, který si nelze splést s jiným.

Co může být problém: Vyšplhat se z přístavu v Oia zpět do vesnice – schodů jsou stovky.

Poloha: Egejské moře severně od Kréty

Průměrné teploty/srážky v říjnu: 21 °C / 38 mm

Aktuální teplota moře: cca 24 °C

Doprava do oblasti: Lety Ryanairu (např. z Bratislavy či Berlína) s přestupem v Athénách.

Informace: http://www.santorini.gr

3. Turecká riviéra

Ačkoli situace v Turecku stále není plně stabilní a platí tam vyhlášení výjimečného stavu, bezpečnostní poměry se v zemi v posledních měsících přece jen zlepšily a turisté se zjevně začínají vracet. Je to dobrý čas pro návštěvu tzv. Turecké riviéry, hlavní dovolenkové oblasti na jižním pobřeží kolem Antalye. Oproti předchozím létům tam bude znatelně volněji, s cenami nižšími než dříve.

Východiskem do oblasti je město Antalya, větší letoviska (Belek, Side, Alanya a mnoho dalších) leží na východ od něj. Pokud pojedete do Turecka poprvé, užijete si tu přece jen troch „exotičtějšího“ prostředí než v evropském Středomoří a skoro jistě taky velmi příznivého počasí. Klimaticky se jedná o velmi teplou oblast a v říjnu ještě skoro neprší.

Na Lýkijské stezce. Pohled od majáku Gelidonya na divoké pobřeží jižně od Antalye Alanya je jedno z největších letovisek na Turecké riviéře.

Pokud se budete chtít vypravit mimo hlavní turistické cíle, pusťte se podél pobřeží jižně od Antalye. Na rozdíl od Beleku a spol. je tady pobřežní čára velmi členitá, místy dokonce nepřístupná až panenská. Krásná je antická lokalita Olympos, na podrobnější průzkum oblasti se můžete vydat i po dálkové pěší stezce zvané Likya Yolu (Lýkijská stezka), která kopíruje pobřeží.

Co vás potěší: Teplota vody při pobřeží Turecké riviéry patří k nejvyšším v celém Středomoří. Ceny jsou po propadu turistického ruchu v Turecku znatelně nižší než loni.

Co může být problém: Nenechte se zmást „výhodnými nabídkami“ na tržištích a v turistických obchodech. Samozřejmě se smlouvá.

Poloha: jižní Turecko

Průměrné teploty/srážky v říjnu (Antalya): 20 °C / 68 mm

Aktuální teplota moře: cca 26 °C

Doprava do oblasti: Buď přímo do Antalye z některého z německých letišť (Berlín, Lipsko, Mnichov, Norimberk) se společnostmi Condor, SunExpress a dalšími nebo s tureckou nízkonákladovou společností Pegasus (Praha, Vídeň, Berlín) s přestupem v Istanbulu. Na místě se dopravujte autobusy nebo sdílenými taxíky.

Informace: http://www.visit-antalya.com, http://www.goturkeytourism.com

Poznámka: Oproti první polovině roku 2016 Ministerstvo zahraničních věcí ČR zmírnilo varování před cestami do Turecka. Úřad však nadále doporučuje obezřetnost při cestách do Istanbulu a Ankary a varuje před cestami na jihovýchod země (tedy mimo výše popsanou oblast) Detaily najdete na www.mzv.cz.

4. Kanárské ostrovy

Další podzimní „tutovka“, která – pokud se pro ni rozhodnete – nejspíš přinese nesnesitelné dilema: na který z těch krásných ostrovů se vypravit? Pro tentokrát pomíjíme dva nejnavštěvovanější z Kanárských ostrovů, totiž Gran Canaria a Tenerife, a nabídneme Fuerteventuru a Lanzarote.

Pokud vám půjde v první řadě o pláže, volte Fuerteventuru, z tohoto pohledu nemá mezi Kanárskými ostrovy konkurenci.

Nejlepší písečné pláže najdete na jihovýchodě ostrova, taková Playa Sotavento („Závětrná pláž“) se táhne v délce téměř dvou desítek kilometrů a je i velmi široká. Krásné pláže se najdou i jižně od Corraleja na severu. Oproti tomu mnohem divočejší atmosféra panuje na západním návětří, kde příboj často sotva dovolí vstoupit do vody.

Lanzarote má samozřejmě také pěkné pláže, například na samém jihu ostrova kolem letoviska Playa Blanca. Díky poměrně nízkému terénu je déšť na Lanzarote velmi vzácný. Ostrov navíc boduje mimořádnou, až nadpozemsky působící krajinou černých symetrických sopečných kuželů a velkých lávových polí. Téměř povinnou návštěvou na Lanzarote by měl být výlet do Národního parku Timanfaya, kde můžete pozorovat živou vulkanickou činnost. Otep slámy strčená do díry v zemi tu opravdu vzplane!

Co vás potěší: Slunečné a teplé počasí je na „Kanárech“ prakticky jisté. Benefitem jsou i příjemně mírné ceny.

Co může být problém: Nic. Pokud nepočítáte skutečnost, že se vám určitě nebude chtít domů.

Poloha: Atlantský oceán

Průměrné teploty/srážky v říjnu (Arrecife, Lanzarote): 23 °C / 10 mm

Aktuální teplota moře: cca 23 °C

Doprava do oblasti: Přímé lety Ryanairu z Německa i z Polska či Budapešti. Existují také přímá spojení z Prahy (SmartWings), obvykle však zaplatíte několikanásobně více. Na ostrově si půjčte auto, nejlépe s předchozí webovou rezervací (např. www.holidayautos.com).

Informace: http://www.hellocanaryislands.com

5. Jónské pobřeží Itálie

Zapomeňte na Benátky či Florencii, tady je Mezzogiorno čili italský jih. Se všemi svými neduhy včetně mizerné infrastruktury, ale i s nepopiratelnými klady: nikdo si tady na nic nehraje a obrázek, který tu získáte, bude autentickým snímkem tamějšího života.

Pohledem na mapu představíme oblast mezi podpatkem a špicí italské „boty“, tedy území dlouhých písečných pláží táhnoucí se od Taranta k jihu. Ve zdejších letoviscích jako je Metaponto, Policoro či Sibari rozhodně nepotkáte davy a z těch mála návštěvníků budou prakticky všichni Italové. Cizinci do této oblasti jezdí zřídka.

Héřin chrám v Metapontu Lido di Metaponto na Jónském pobřeží Itálie

Z „mimoplážových“ zajímavostí byste neměli vynechat starou část Matery, impozantní soubor obydlí vytesaný do skal, a antické vykopávky u Metaponta nedaleko pobřeží. Lekcí z dekadence italského jihu je pak návštěva kdysi slavného města Taranto. Při procházce starou čtvrtí si ale dejte pozor, aby vám něco nespadlo na hlavu.

Plusy: Méně navštěvovaná, autentická oblast bez turistického pozlátka. Dlouhé písečné pláže.

Minusy: Doprava a veřejné služby často fungují hůře, než jsme zvyklí ze střední Evropy.

Poloha: jižní Itálie, kraje Apulie, Basilicata a Kalábrie

Průměrné teploty/srážky v říjnu (Taranto): 18 °C / 63 mm

Aktuální teplota moře: 21 °C

Individuální doprava do oblasti: Přímé lety společnosti Wizz Air z Prahy do Bari, případně s Ryanairem do Crotone s přestupem v Římě. V oblasti je nejlépe pohybovat se vlakem.

Informace: http://discoverbasilicata.com, http://www.viaggiareinpuglia.it

Máte zaručené tipy, kam se na podzim vydat za teplem, mořem a krásnými plážemi? Podělte se o ně s našimi čtenáři v diskuzi.