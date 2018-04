Hity freeridové sezony: hrátky s prohnutím i šířkou lyže

Test lyží Armada a K2 K2 - 7. camp v Hochfügenu byl zaměřen trochu víc na šlapání za prašanem. Zlatým hřebem byl výšlap z Vorderlanersbachu na Rastokogel, odtud sjezd do údolí nikoho a pak zpět do Hochfügenu. Krásný přechod s vynikajícím poměrem cena/výkon (600 výškových metrů nastoupáno/ 1500 nasjížděno) a prašanovými sjezdy bez stop. K2 je považována za kultovní freeski značku. Zkoušeli jsme modely tří linií značky. All mountain A.M.P. - lyže pro lyžování převážně v lyžařských areálech. Factory team twin tips – lyže určené pro backcountry i park. A Backside adventure – nejvýkonnější lyže pro jízdu mimo sjezdovky. Nejoblíbenější v testu byly modely Coomback (RADIUS: 22, TESTOVANÁ DÉLKA: 188, SIDECUT: 135/102/121) a Sidestash (RADIUS: 25, TESTOVANÁ DÉLKA: 181, SIDECUT: 139/108/127). Coomback jsou lyže klasického tvaru, které jsou jednoduše dobře vyladěné. Jejch přednosti se projeví hlavně v terénu. Většině se na nich jezdilo o chlup lépe než na Sidestash. ARMADA - Poslední letošní camp výrazně stoupaly teploty. Hledání prašanu bylo čím dál těžší, ale na druhou stranu se zvětšovaly firnové plochy, které byly ve správný čas skoro stejně dobré jako prašan. Značka Armada je mezi freeskiery velmi dobře zavedená. Vznikla jako projekt několika amerických top riderů, kteří chtěli konečně lyže přesně podle svých představ. Armada se nebojí progresivních tvarů, designů ani konstrukcí. Většina jejich lyží mají výrazný rocker a některé až skoro reverse sidecut (obrácené prohnutí). Z toho, co bylo k dispozici, jednoznačně vyhrály TST (RADIUS: 16,8, TESTOVANÁ DÉLKA: 183, SIDECUT: 119/132/102). Nejoblíbenější lyže testu. Dost univerzální, krájely slušně firn a dobře zatáčely v prašanu, jen na sjezdovce to nebylo nejideálnější. Bohužel na Armada týdnu nebyly podmínky, pro které jsou tyto lyže dělané. Z toho, co jsem vyzkoušel, mne osobně nejvíce oslovil model JJ (RADIUS: 18, TESTOVANÁ DÉLKA: 185, SIDECUT: 126/136/115). RK