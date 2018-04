Konec československých trolejbusů v Kábulu

Trolejbusová doprava v Kábulu definitivně skončila v roce 1993. Dnes připomínají někdejší chloubu města jen smutné zbytky: řady ocelových sloupů, pár trolejbusových zastávek a na nádvoří vozovny hromady zničených trolejbusů. Stejně zničených jako celé staré město.

"Během občanské války jsem v Kábulu nebyl. Studoval jsem v tehdejším Československu. Měl jsem ale zprávy o tom, co se tady dělo. Když jsem se před dvěma lety do Kábulu vrátil, bylo mi do breku. Vzpomínal jsem, jak toto město vypadalo před devatenácti lety, když jsem odtud odjížděl. Ne že by to město bylo zrovna krásné, ale bylo to klidné i trochu zelené město. Teď bylo úplně zničené. Trvalo mi rok, než jsem si zvykl na to, že jsem opravdu v Kábulu."