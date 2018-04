Už žádné pátrání po černých skříňkách, Airbus chce vystřelovací

Hledání černých skříněk Let Malaysian Airlines 370 (8. 3. 2014)

Boeing 777 Malajsijských aerolinií zmizel během letu z Kuala Lumpur do Pekingu. Nejprve se pátralo mezi Malajsií a Čínou, pak se pátrání přesunulo k západním břehům Austrálie, kde se povedlo zachytit signál podobný tomu, které vydávají černé skříňky. Ty se přesto najít nepovedlo, nenašly se ani trosky a osud letu MH370 je dosud záhadou. Pátrání stále probíhá. Let Air France 447 (1. 6. 2009)

Airbus A330 na lince z Ria de Janeira do Paříže zmizel během přeletu Atlantiku. První trosky se našly už 2. 6., ale pátrání po černých skříňkách a hlavní části vraku trvalo až do května 2011. Záznamy ze skříněk nakonec ukázaly, že se letadlo zřítilo kvůli chybným údajům o rychlosti a zejména kvůli špatné reakci posádky. Teroristické útoky 11. září 2001 Do útoků byla zapojena čtyři letadla, každé z nich vybavené dvěma skříňkami. Nepovedlo se nalézt skříňky z letů American Airways 11 a United Airlines 175, které narazily do budov Světového obchodního centra.

Z letadla, které narazilo do Pentagonu, se našly obě skříňky, ale páska v hlasovém záznamníku byla zcela zničená. Záznamy ze zapisovače letových ůdajů se povedlo přečíst.

Použitelné byly i obě skříňky z posledního letadla (let č. 93), které se zřítilo po zásahu cestujících. Let Iran Air 655 (3. 7. 1988)

Íránský A300 letící z Teheránu do Dubaje byl omylem sestřelen americkým křižníkem USS Vinceness poté, co ho Američané považovali za útočící stíhačku. Trosky letounu skončily na dně moře. Nepovedlo se nalézt a vyzvednout ani jednu ze dvou černých skříněk. SwissAir 111 (2. 9. 1998)

Někdy však ani černé skříňky k objasnění nehody nestačí. Po nehodě letu SwissAir 111 z New Yorku do Ženevy se například povedlo najít skřínky celkem brzy, ale ukázalo se, že přestaly nahrávat asi pět minut před havárií kvůli výpadku elektřiny. Vyšetřování nakonec odhalilo, že nehodu způsobil požár - za letu začaly hořet elektrické rozvody, vyrobené z hořlavých materiálů zcela nevhodných pro letectví.