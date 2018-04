Konec čečenské války? V nedohlednu

Partyzáni jsou všude

Ruská armáda po měsících ničivého bombardování dobyla Groznyj vloni koncem zimy a zanedlouho poté vojáci ovládli i zbytek Čečenska, s výjimkou nepřístupných horských oblastí. Moskva tehdy prohlásila, že vojenská část druhé čečenské války skončila. Realita však byla jiná.

Armáda sice vytlačila bojovníky do hor, mnoho z nich však zůstalo ve městech a vesnicích či se tam postupně vrátilo. Ve sklepech domů skrývají své arzenály, útočí nečekaně a neustále. Také Groznyj zůstává bojištěm. Každý den, téměř bez výjimky, se v Čečensku odehraje nějaké krveprolití.

Ruské oficiální zdroje každý druhý třetí den udávají čísla svých padlých: pět, patnáct, dvacet za jeden jediný den. "Útoků přibývá," říká ruský voják. "Neustále čekáme, odkud přijde výstřel, kdy pod někým odpálí nálož. Je to na denním pořádku." Partyzáni ostřelují vojenské kolony, kladou miny, pod vojenskou technikou odpalují nálože, mrtvých přibývá den za dnem.

S tím i poněkud klesá v počátcích velmi vysoká podpora veřejnosti. Prezident Vladimir Putin nedávno prohlásil, že je třeba poněkud změnit taktiku: oznámil, že pravidelná armáda, jejíž vojáci se stávají snadným terčem, se začne stahovat, že do boje proti "teroristům" budou nasazovány "menší a elitnější" jednotky. Velením celé operace byla navíc pověřena všemocná FSB, tajná služba. Žádné zásadní změny to však podle lidí v Grozném zatím nepřineslo.

Rusko nedokázalo vyhrát

Mělo však vůbec Rusko šanci uspět, vyhnout se této slepé uličce, partyzánské válce a chaosu? Čečenci i kritici ruské armády tvrdí, že do určité míry ano. Říkají, že Rusko dělá jen málo pro to, aby se situace v Čečensku vrátila alespoň trochu k normálu a aby se desetitisíce uprchlíků mohly vrátit. "Rusové opravdu měli šanci zvítězit. Čečenci jsou po těch letech nesmírně unaveni válkou a dnes je zajímá jediné: vrátit se, obnovit své domy a mít co jíst.

Smířili by se s nadvládou Ruska. Jenže Rusové se nesnaží, aby to vše skončilo," říká Salman, asi padesátiletý prodavač, který se před nedávnem vrátil do rozbořeného města. Stejný názor je možné v Čečensku vyslechnout několikrát za den. Salman se vrátil, i když se velmi bojí. "Groznyj je stále strašně nebezpečné místo. Kdykoliv nás mohou zatknout na postu, kdykoliv můžeme zmizet," dodává. Mezinárodní organizace na ochranu lidských práv soustavně kritizují ruskou armádu za porušování lidských práv, za bezdůvodné věznění podezřelých, za šikanování civilního obyvatelstva. Groznyj je tak nadále městem hrůzy a tísně. Ruští vojáci tvrdí, že se jen snaží chytat partyzány, výsledkem jejich akcí však je, že uprchlíci, zvláště mladí muži, se obávají opustit tábory a vrátit se.

Uprchlíci se bojí návratu

Snahy zklidnit situaci vyznívají naprázdno, obnova zničeného Čečenska zatím téměř neprobíhá, násilí neubývá a naděje na konec prolévání krve je tím menší. "Mého bratrance zatkli ruští vojáci, bez důvodu. Několik dní ho drželi v jámě vyhloubené v zemi. Voda mu sahala po pás," říká asi čtyřicetiletá žena, která nechce zveřejnit své jméno. "Měli jsme velké štěstí. Podařilo se nám ho najít a od Rusů vykoupit," říká. Rusko opakuje, že má situaci pod kontrolou, že všechno je jen otázkou času a že odpor partyzánů bude zlomen. Kategoricky odmítá, že by mohlo zahájit mírové rozhovory.

Větší oddíly partyzánů nadále operují z pozic vysoko v horách, ruské vojáky však více znervózňují ti, kteří se na ně ve dne usmívají na trhu a v noci po nich střílejí. Často to nejsou organizované skupiny, ale třeba i osamělý stařeček se starou pistolí. "Nikdy je nemohou zničit všechny," říká prodavač Salman. "Tahle země je plná lidí, kteří musí pomstít smrt svých blízkých. Válka bude pokračovat. Ještě dlouho," říká.

S čím se Rusko potýká v Čečensku

* s houževnatým odporem partyzánů. Útočí z horských základen i ze skrýší na dobytých územích

* se strachem uprchlíků. Často se bojí vracet se na území kontrolovaná ruskou armádou

* s chaosem a nestabilitou. Zatím se příliš nedaří uvést v životní civilní správu

* s nesmírně nákladnou obnovou zničené země. Statisíce lidí přišly o střechu nad hlavou

* s klesající podporou veřejného mínění. Rusové začínají kritizovat, že válka je příliš dlouhá a krvavá

* s kritikou světa. Západ již na Rusko tolik netlačí, nadále však požaduje vyšetření válečných zločinů