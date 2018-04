Komparsisté připomenou bitvu ve Slivici

"Chystáme několik zásadních změn. Ta první spočívá v tom, že průběh bitvy přeneseme na louku pod pole, kde se odehrávala loni. Diváci by tak měli mít mnohem lepší výhled. Navíc se zkrátí i doby přesunu mezi jednotlivými scénami bitvy. Děj by tak měl být celistvější, dynamičtější a tedy i zajímavější," vysvětluje Josef Velfl, ředitel Okresního muzea v Příbrami.

Lišit se bude i samotný průběh bitvy. Mnohem více času by v něm mělo být věnováno například různým historickým detailům, jako byl podpis kapitulace německých vojsk v nedalekých Čimelicích. "Do boje se zapojí o třetinu více vojenské techniky i lidí. Dohromady by to mělo být padesát až šedesát strojů a dvě stě až tři sta komparsistů převlečených za partyzány a německé, ruské a americké vojáky. Velmi výrazně nám opět pomůže vojenský útvar z Jinců, který dodá vojáky do komparsu, zbraně, munici i pyrotechniku," říká Josef Velfl.

Program vypukne již v pátek 11. května ukázkou historické vojenské techniky (17.00), rockovým koncertem kapely Gentiana (19.00) a ohňostrojem u památníku na Slivici (21.00). Na sobotní dopoledne je připravená ukázka výcviku v bojovém umění MUSADO a současné dělostřelecké vojenské techniky (11.45-12.00). Po pietním aktu u památníku (13.00) vypukne samotná bitva, která by měla trvat jeden a půl až dvě hodiny (14.00-16.00).

Po slavnostním nástupu účastníků bitvy vyjede kolona historických vojenských vozidel po linii demarkační čáry do Březnice, kde se zastaví na náměstí. "V areálu slivického památníku bude vojenské ležení se stany, s asi stovkou kusů vojenské techniky a se stánky s občerstvením," upozorňuje Josef Velfl. Vstup do vojenského tábora bude stejně jako zhlédnutí bitvy zdarma.

Dopravu na Slivici zajistí v sobotu kyvadlová autobusová doprava z Příbrami. Od obchodního domu Prima budou autobusy vyjíždět mezi 11.00 a 12.00 hodinou, vracet zpět se pak budou od 16.30 do 17.30 hodin. "Předpovědi meteorologů říkají, že by mělo být stejně pěkné počasí jako loni. Rekonstrukci bitvy pojímáme ryze apoliticky. Pokud přijedou nějací politici, uvítáme je, ale čas na jejich prezentaci a předvádění jim určitě nedáme," zdůraznil Pavel Nekl, starosta obce Milín.

CO SE STALO U SLIVICE

11. května 1945 se zbytky německých jednotek SS a dalších složek říšské branné moci snažily dostat přes demarkační čáru, která procházela Milínem, do zajetí spojeneckých vojsk. Protože jim však podmínky kapitulace Německa, podepsané 8. května, zakazovaly jakékoliv přesuny, snažily se přes demarkační čáru probít. Při boji, který skončil porážkou německých jednotek, zahynulo osmnáct partyzánů a několik desítek ruských vojáků i vojáků SS. O život přišlo také přes dvacet obyvatel převážně z Milínska.