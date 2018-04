Vesnice roku Komňa jde za Česko bojovat o evropský titul

Mají to být pouhé čtyři hodiny, ale pro malou obec Komňa u hranic se Slovenskem to mohou být hodiny, které rozhodnou o jejím "vstupu do Evropy". Tedy konkrétně o tom, jak moc či málo Komňa uspěje v souboji s ostatními vesnicemi, které za poslední dva roky vyhrály soutěže o nejlepší vesnici ve svých zemích.

"Podle informací, které mám, tak členové Mezinárodní komise soutěže Evropská cena obnovy venkova mají přijet v úterý na pouhé čtyři hodiny," sdělil starosta Komni Karel Navrátil, který i tak připravil pro všechny porotce pořádně nabitý program.

Vše začne už v osm ráno před radnicí, kde místní hasiči předvedou umění s žebříky. Nebudou ovšem zdaleka jediní, protože program bude pokračovat i na dalších místech.

Komňa představí největší chloubu - fašank

"Navštívíme sokolovnu, kostel, školu, muzea, hájenku, ekologické sady i další místa," popisuje starosta.

Na každém místě přitom bude někdo čekat, zahrají harmonikáři, v sokolovně se ukáží ochotníci, řemeslníci se pochlubí svými výrobky, svá čísla si připraví i děti ze školy a školky.

Komňané se také samozřejmě pochválí svojí největší chloubou - fašankem (obdobou masopustu, pozn. red.). "Když to tak počítám, představí se více jak sto našich lidí," říká starosta.

Zároveň má také odpověď na možné pochybnosti, jestli přece jen nepůjde až příliš o umělou a dopředu nachystanou slávu, která třeba nemá s realitou života v Komni nic společného.

"To určitě ne. Vždyť fašankem skutečně žije celá vesnice. Také ochotníky máme skutečné, zrovna nyní zkouší novou hru, kterou budou hrát příští víkend. A i harmonikáři si občas venku zahrají na heligonky bez ohledu na to, jestli tady je nebo není nějaká evropská komise," tvrdí starosta.

Část místních už má soutěží dost

Jednu věc ovšem přiznává - slávy zažila Komňa v posledních měsících mnoho a někteří místní lidé už mají pocit, že toho bylo tak akorát. Vždyť Komňané už podobné návštěvy a poté oslavy zažívali, když jejich obec bojovala o vítězství ve Zlínském kraji a následně také v celorepublikovém boji.

I tehdy se to neobešlo bez řady úřednických návštěv a gratulací. Zřejmě i proto starosta Navrátil nijak netouží po evropském vítězství. "Vůbec o úspěchu v evropském finále nepřemýšlím. My máme hlavně cíl, abychom neudělali sobě a České republice ostudu, chceme prostě důstojně reprezentovat," prohlašuje a zmiňuje se právě o některých kritických ohlasech v Komni.

"Někteří lidé si stěžují, že pořád hlásíme něco o nějakých soutěžích, vybízíme je k úklidu, chceme, aby si posekali trávu. Mně ale jde o to, abychom se v naší Komni cítili dobře bez ohledu na nějaké soutěžení," říká starosta.