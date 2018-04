Koloběžkový kufr a vesta, která šetří peníze. Vychytávky do letadla

"Bezedná" vesta

Pokud často cestujete, nejspíš jste zažili situaci, kdy jste složitě manévrovali při balení kufru, abyste se vešli do hmotnostního limitu daného aerolinkou, nebo jste rovnou připláceli za nadbytečné kilogramy.

Britský obchodník Andrew Gaule proto vymyslel speciální vestu, která ušetří peníze turistům s příliš těžkými zavazadly. Jednoduchá vesta z polyesteru má spoustu důmyslných velkých kapes, kam může cestující uskladnit až 10 kilogramů různých předmětů včetně notebooku. K tomu pak můžete mít ještě příruční zavazadlo. Hmotnost vesty, kterou máte na sobě, se totiž do povolených limitů nijak nezapočítává. V případě potřeby pak vestu můžete sbalit třeba jako vak přes rameno.

Samotná vesta je velmi praktická a nezabere žádné místo. Pro představu - snadno ji složíte a vměstnáte do malého plastového sáčku stejných rozměrů, do kterého vkládáte všechno s tekutým obsahem, co si chcete vzít na palubu.

Z prezentačního videa Andrewa Gauleho je až překvapivé, kolik věcí se do kapes může vejít. Kromě notebooku i dva páry bot, prádlo, hygienické potřeby...

"Už jsem měl po krk dívat se na lidi, kteří platí spoustu peněz za nadbytečné kilogramy. Tak jsem se dal dohromady se dvěma kamarády a zaměstnali jsme mladého designéra, aby vestu navrhl," uvedl Andrew Gaule pro britský list Daily Mail.

Vesta stojí 29,95 libry, což je v přepočtu asi 800 korun, a seženete ji v různých velikostech a barvách. O novinku už projevily zájem zahraniční trhy. V současné době Gauleho firma Rufus Roo prodává více než 1 000 vest týdně. Více na www.rufusroo.com.

Koloběžkový kufr pro fajnšmekry

Koloběžkový kufr je podstatně dražší než vesta, zato nadchne všechny "hračičky".

Kufr s praktickými rozměry příručního zavazadla má v zadní části zabudované hliníkové rameno se zadním dvojkolečkem. Po sklopení ramena získáte koloběžkové stupátko o délce 35 cm. Madla kufru, které je nastavitelné, se přitom přidržujete jako řidítek. Zadní dvojkolečko je opatřené blatníkem, který v případě potřeby slouží i jako brzda.

Tuto vychytávku oceníte v dlouhých letištních nebo třeba i nádražních halách. Koloběžkový kufr, který je společným výrobkem firmy Samsonite a Micro Scooters, se prodává za 250 liber, což je v přepočtu necelých 7 000 korun.